俄烏戰爭衍生加油爭議 俄外長搭巴西軍機見魯拉

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日使用巴西空軍飛機從里約熱內盧飛往巴西利亞，會見巴西總統魯拉，原因是不確定能否在巴西領土上為俄羅斯飛機加油。

巴西新聞網站g1報導，拉夫羅夫（Sergey Lavrov）乘坐一架俄羅斯政府飛機抵達巴西，因俄烏戰爭尚未結束，不確定能否在巴西領土上為這架飛機加油，所以無法在里約熱內盧和巴西利亞之間使用這架飛機，改用巴西空軍飛機載運拉夫羅夫會見魯拉。

報導指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，負責在巴西利亞機場加油的公司即擔心成為美國對俄羅斯實施制裁的目標。

該公司向巴西環球新聞（GloboNews）指出，它並非唯一一家被授權在巴西利亞供應航空燃油的公司。據管理巴西利亞機場的公司Inframerica稱，有3家公司為巴西利亞航站的飛機提供燃料，包括Vibra（前巴西石油公司BR分銷商）、Shell和AirBP。

巴西外交部表示，使用巴西空軍飛機載運在巴西訪問的國家元首或外交代表並無違規行為，飛機的「借用」在外交關係中很常見，這種情況以前發生過。

拉夫羅夫本週抵達巴西，參加在里約熱內盧舉行的20國集團（G20）相關議程。隨後，巴西和俄羅斯政府成員舉行會談，要求拉夫羅夫前往巴西首都會見魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）；魯拉在前一天（21日），會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

據魯拉新聞辦公室指出，在22日的會議上，巴西總統和俄羅斯外交部長討論了幾個議題，包括G20和24日屆滿2年的俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。

巴西總統府指出，拉夫羅夫表達了俄羅斯在烏克蘭衝突中的立場，魯拉總統則重申巴西仍然願意為促進和平而努力。

自俄烏戰爭爆發以來，魯拉一直在國際上宣導兩國達成和平共識，並主張建立一個由中國、印尼和印度等國家組成的「和平俱樂部」調解談判。

巴西總統還表示，他將於今年10月前往俄羅斯參加金磚國家（BRICS）峰會。（編輯：高照芬）1130224