魯拉與布林肯會談加薩和平、委內瑞拉選舉

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在總統府高原宮與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談近2小時，論及加薩走廊的和平倡議和委內瑞拉的選舉。

巴西新聞網站g1報導，會談結束後，美國大使館就談話要點發表一份報告指出，「布林肯論及美國在加薩衝突中的參與，包括與合作夥伴開展緊急工作，以促進釋放所有人質，增加人道主義援助並改善對巴勒斯坦平民的保護」。

布林肯和魯拉的會晤，是在巴西總統日前將以色列在加薩走廊的行動與納粹大屠殺相提並論的發言，引發爭議的情況下進行。

魯拉日前出席非洲聯盟（African Union）峰會，在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）接受採訪時說，正在加薩走廊發生的事情「不是一場戰爭，而是種族滅絕，只有希特勒決定殺害猶太人的時候，曾發生過類似遭遇」，引起以色列政府不滿，要求巴西總統道歉。

美國大使館的聲明沒有說明布林肯和魯拉是否論及巴西總統的發言。但據巴西環球新聞（GloboNews）報導，總統府的一位消息人士說，會議上有提到魯拉的言論和大屠殺議題。

根據該消息來源，布林肯首先憶起他的繼父是大屠殺倖存者，表示不同意魯拉關於以色列在加薩犯下種族滅絕罪的觀點。布林肯還詳細說了美國為延長加薩的人道主義停火、釋放人質和增加對平民的援助所做的努力。

據美國大使館稱，布林肯讚揚魯拉對巴西在委內瑞拉和蓋亞那之間危機中的立場。

去年年底，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府舉行公投，聽取民眾關於吞併屬於蓋亞那的艾瑟奎波+地區（Essequibo）的意見。這個地區礦產資源豐富，委內瑞拉的行動引發兩國間的緊張局勢，這兩個國家位於巴西北部邊境。

魯拉政府試圖調解衝突，避免仇恨升級。儘管委內瑞拉公投同意將艾瑟奎波列為委內瑞拉領土，但這個地區仍然是蓋亞那的一部分。

美國大使館表示，布林肯讚揚魯拉總統在緩和蓋亞那和委內瑞拉之間在艾瑟奎波地區緊張局勢方面發揮的作用。

該聲明還提到今年舉行的委內瑞拉選舉，並引述國際機構稱，馬杜洛政權承諾舉行民主和透明的選舉，這在委內瑞拉最近的選舉爭端中沒有發生過。

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布林肯重申美國的立場，馬杜洛必須履行「巴巴多斯選舉路線圖協議」，確保2024年總統選舉的競爭性。

馬杜洛政府和反對派去年在巴巴多斯（Barbados）達成協議，承諾將於2024年在國際觀察員在場監督下舉行自由、公平的投票，布林肯敦促馬杜洛政府遵守在巴巴多斯簽署的「政治路線圖協議」中的承諾，如果馬杜洛和他的代表未能履行協議，美國將採取行動。（編輯：韋樞）1130222