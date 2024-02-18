俄烏戰爭不選邊 印度外長：多重選擇不應被批評

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度外交部長蘇杰生昨天在「慕尼黑安全會議」的小組討論會，再次被問及印度在俄烏戰爭不選邊且持續向俄羅斯購買石油的作法。他回應，各國處境不同，依自身狀況做出多重選擇不應被批評。

「慕尼黑安全會議」16日至18日在德國慕尼黑（Munich）舉行，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）17日晚間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同框，出席小組討論會。

根據蘇杰生在社群平台X分享影片，主持人提問，印度外交政策看似正從「不結盟」走向「都結盟」的「多重選擇思維」，以印度向俄羅斯採購石油為例，美國是否認可？印美關係友好，印度就可以為所欲為嗎？

蘇杰生回答，印度確實有多重選擇，「這有問題嗎？我足夠聰明去做多重選擇，你應該佩服我，而不是批評我」。

他認為，印度的作法對其他國家也不應該會構成問題，每個國家都面對不同的壓力，也有不同的歷史與挑戰，在國際上很難只維持「單一面向」的關係。

蘇杰生補充，印度並不是一個只看利益而無情的國家，印度與各國交好、有價值觀，也樂於分享事物，但各國處境、發展水準與經歷都不相同，這些因素都會影響決策。

他說：「好的夥伴提供選擇，聰明的夥伴從中做出一些選擇。」

為因應中國挑戰，印度近年來開始向西方陣營靠攏，但2022年2月俄烏戰爭開打後，印度拒絕譴責俄羅斯，並在西方國家對俄羅斯祭出制裁之際，持續以折扣價向俄羅斯購買石油，導致西方陣營頗有微詞。

根據印度政府向國會提供的資料，光是在俄烏開戰後的10個月期間，印度就因向俄羅斯購買廉價石油，而省下36億美元。

由於俄羅斯石油價格回升，近月來印度向俄羅斯購買數量也有所減少。印度石油部長浦立（Hardeep Singh Puri）今年初曾說，印度政府只是希望人民用到最便宜的能源，「如果俄羅斯不再給折扣，我們何必再跟他們買？」

在以哈戰爭方面，蘇杰生再次譴責巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動「恐怖攻擊」，但也指出以色列不應殃及平民，重申印度支持以「兩國方案」解決巴勒斯坦議題。（編輯：陳惠珍）1130218