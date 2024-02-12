更多編輯台推薦新聞：
護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料
文化

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台旅客遊越南富國島遭丟包 觀光署：逾百人先付款繼續行程
首頁 / 國際

被判死刑8印度前軍官獲釋 印度感謝卡達國王

2024/2/12 15:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里12日專電）8名被指從事間諜活動而遭卡達法院判處死刑的退役海軍軍官，經過18個月的審判之後全部獲釋，印度政府對此表示歡迎與感謝。

印度外交部今天宣布，卡達已釋放這8人，印度政府對此表示歡迎，並稱其中7人已經返回印度，「我們感謝卡達國王的決定，讓這幾位印度國民得以獲釋及返鄉。」

這8名印度退役海軍軍官是於2022年8月遭卡達情報單位逮捕。他們當時受雇於一家名為Dahra Global的私人國防業務相關公司，提供訓練與諮詢服務。

卡達法院於2023年10月將他們判處死刑，印度政府隨即為他們提出上訴。

這家公司的阿曼籍負責人當時也被逮捕，但在大約3個月後即獲釋。

印度與卡達均未公開透露8人為何被判死刑，但根據外電報導，他們涉嫌替以色列刺探卡達潛艦計畫。

8人被判死刑的消息傳出之後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示將盡全力援救他們。部分印度智庫學者則擔心，如果8人被處決，印度與卡達的外交關係恐陷入「難以挽回」的決裂。

去年12月，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問杜拜，參加聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），在場外與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會面。

同月，卡達上訴法院將8人的死刑減為有期徒刑。（編輯：陳承功）1130212

#卡達
#印度
#莫迪
#蘇杰生
#間諜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241