疑為中國間諜 台灣賽鴿在印度被關8個月獲釋

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（中央社記者林行健新德里2日專電）一隻迷途賽鴿飛到印度，被當地警方懷疑是中國「間諜」而遭「扣押」。經過8個月的調查證明只是來自台灣的賽鴿，數日前終於被釋放。

根據印度新聞信託社（PTI）報導，這隻鴿子去年5月間在孟買地區一座小鎮被發現，兩隻腳各戴有1個金屬環，雙翼下方綁有看似寫著中文的紙條，因此警方初步將此當作間諜案處理。

經過數個月時間的調查，警方查明這隻鴿子只在台灣參加賽鴿比賽，迷途飛到印度。

調查期間，警方將這隻鴿子寄養在一家動物醫院，案情明朗後，這家醫院申請將牠放生獲准。

報導說，這隻鴿子於1月30日重獲自由，健康情況良好。

2020年6月中旬，印度與中國的邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）一帶爆發衝突，印方20名士兵喪生，中方傷亡人數不明，印中關係自此陷入緊張，兩國在邊界部署重兵對峙。沒想到這樣的敏感關係，讓這隻賽鴿白白坐了8個月的「牢」。

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印度之前也曾發生過類似事件。2016年9月間，印度邊界部隊在旁遮普省（Punjab）古達斯普爾（Gurdaspur）發現一隻鴿子，身上綁有針對總理莫迪（Narendra Modi）與印度政府的仇恨訊息。

在2020年5月，印度警方在克什米爾（Kashmir）抓到一隻鴿子，雙翼寫有「密碼」，懷疑被巴基斯坦利用從事間諜行動。後來查明只是巴基斯坦平民養的普通鴿子，而密碼是主人的手機號碼。（編輯：陳承功）1130202