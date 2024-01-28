分析：印度不再依賴俄製武器 仍將謹慎維持關係

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（中央社新德里28日綜合外電報導）俄羅斯是印度最大武器供應來源，但印度消息人士表示，在俄國供應軍需品和備用品的能力因俄烏戰爭受到限制後，印度正尋求與俄羅斯保持距離。

不過，印度此舉必須謹慎，以避免將莫斯科更推往中國靠近。

路透社今天報導分析，隨著美國尋求加強與印太區域的關係，身為世界最大武器進口國的印度正慢慢朝西方世界靠攏，希望藉由擺脫傳統上對俄羅斯的依賴，遏制崛起的中國。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）數據，印度在過去20年購買超過600億美元的武器，其中65%由俄羅斯供應，但俄烏戰爭讓印度加速推動武器來源多元化。

新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）俄羅斯專家烏尼克里希南（Nandan Unnikrishnan）表示：「我們不太可能與俄羅斯簽署任何重大軍事協議...這對華府來說是條紅線。」

根據4位不具名的印度政府消息人士說法，儘管莫斯科提出包括最先進的卡莫夫（Kamov）直升機、蘇愷（Sukhoi）與米格（MiG）戰機等提議，還提出在印度聯合製造的誘因，但不再依賴俄製武器的觀點仍然存在。

專家和官員指出，雖然俄羅斯公開敦促印度加強兩國間的防務關係，但印度總理莫迪（Narendra Modi）已將焦點轉向採用西方技術在國內生產。莫迪尋求在今年稍晚舉行的大選爭取第3個任期之際，此舉將更符合他提出的「印度製造」計畫。

印度國防部表示，預計未來10年將在國防採購花費近1000億美元。

印度去年和美國簽署一項協議，同意由奇異公司（General Electric）在印度生產供其戰鬥機使用的發動機；這是美國首次向非盟友作出這類讓步。

而進一步推動印度與美國關係發展的因素是中國。自2020年以來，印中兩國軍隊在喜馬拉雅邊境對峙，當年兩國爆發50年來最血腥的衝突之一，造成24名軍人死亡。

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另一方面，印度必須在與俄羅斯的關係上保持謹慎，這不僅因為印度是俄羅斯武器的最大買家，自2022年以來，也一直是俄羅斯石油最大採購國之一，中止雙方這類貿易將促使莫斯科更加親近北京。中國是唯一另一個仍與俄羅斯有往來的主要經濟體。

印度一名近期退休的安全官員直言：「購買武器為你帶來影響力...將他們（指俄羅斯）拒於門外，就會讓他們屈從中國。」（譯者：屈享平/核稿：侯姿瑩）1130128