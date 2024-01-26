貿工貢獻卓越 劉揚偉榮獲印度蓮花獎

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度內政部昨天深夜公布公民榮譽獎項「蓮花獎」（Padma Awards）的得獎人名單，鴻海董事長劉揚偉是今年8名得獎外籍人士之一。

印度政府為平民頒發的最高榮譽為「印度國寶獎」（Bharat Ratna），接下來就是蓮花獎（Padma awards）。

蓮花獎是為表揚在藝術、教育、貿易與工業、文學、科學、體育、醫藥、社會服務和公共事務等領域有卓越貢獻的民眾而設，共分為蓮花勳章（Padma Vibhushan）、蓮花獎章（Padma Bhushan）以及蓮花士獎章（Padma Shri）等3級。

劉揚偉是2024年蓮花獎章的得獎人之一，領域為「貿易與工業」，國籍為台灣。

印度內政部在新聞稿中介紹，蓮花獎是在每年共和國日之前宣布，通常會在當年的3月或4月由印度總統在總統府親自頒獎；每年1月26日是印度的共和國日，相當於國慶日。

根據名單，今年有5人榮獲蓮花勳章，17人榮獲蓮花獎章、110人榮獲蓮花士獎章；除了劉揚偉以外，還有7名外籍人士獲獎，分別為1名孟加拉人士、1名墨西哥人士、1名巴布亞紐幾內亞人士，以及4名法國人士。

就性別而言，有30名獲獎人是女性。

劉揚偉在社群平台X說，很榮幸獲得印度政府這個獎，衷心感謝印度總理、總統與人民給予的榮耀。

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他寫道：「我堅定相信這是對一個造惠印度長期發展及支持地方經濟成長之合作的肯定。我會持續激勵我的團隊。我們會為在印度盡我們的力量，讓社會更好。」

劉揚偉所領導的鴻海集團近年來積極布局印度、增加投資，上週才剛又宣布與印度的HCL集團攜手設立專業封測代工廠；劉揚偉本人去年2月及7月兩度訪問印度，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（編輯：陳承功）1130126