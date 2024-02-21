魯拉納粹大屠殺言論惹議後 布林肯首度到訪巴西

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（中央社巴西利亞21日綜合外電報導）巴西總統魯拉將以色列在加薩走廊的行動與納粹大屠殺相提並論，引發兩國外交爭端之際，美國國務卿布林肯昨天抵達巴西，這是他任內首度造訪這個南美國家。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）首站訪問巴西利亞（Brasilia），接著轉往里約熱內盧（Rio de Janeiro）參加20國集團（G20）會議。他隨後將造訪阿根廷，與新任總統米雷伊（Javier Milei）會商。

對布林肯來說，這趟遲來的拉美行程讓他在為了因應以哈戰爭而頻頻訪問中東之餘，有機會與這2位南美關鍵領袖建立關係，但中東地區的動亂紛爭卻意外尾隨他到拉美。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）週末出席非洲聯盟（African Union）峰會，在衣索比亞接受採訪時表示，正在加薩走廊（Gaza Strip）發生的事情「不是一場戰爭，而是種族滅絕…希特勒決定殺害猶太人的時候，曾發生過類似事件」。

魯拉這番言論受到哥倫比亞、玻利維亞總統的支持，這2個南美國家先前也曾批評以色列。

魯拉將以哈戰爭與納粹大屠殺相提並論，引發以色列不滿，並將其宣布為「不受歡迎的人」。

對於魯拉這番言論，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）昨天告訴記者，「我們顯然不同意那些言論…我們已表明，不認為加薩發生種族滅絕的情況」。

巴西和以色列已分別召見駐地大使表達不滿。以色列外交部長卡茲（Israel Katz）批評魯拉的言論是一種「幻想」，巴西官員則回批他是騙子。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列，根據法新社依照以國官方數字做的統計，這起攻擊造成以色列南部約1160人死亡，大多為平民。

以色列隨後對加薩走廊展開報復攻擊，哈瑪斯統治下的加薩衛生部指出，以色列攻擊行動已導致逾2萬9092人喪命，其中多為婦孺。（譯者：侯姿瑩/核稿：楊昭彥）1130221