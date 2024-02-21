巴西總統魯拉納粹大屠殺言論 反對派要求彈劾

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西總統魯拉將以色列在加薩走廊的行動與納粹大屠殺相提並論，被以色列政府宣布為「不受歡迎的人」後，魯拉也成為巴西反對派國會議員彈劾的目標。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前出席非洲聯盟（African Union）峰會，在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）接受採訪時說，正在加薩走廊發生的事情「不是一場戰爭，而是種族滅絕，只有希特勒決定殺害猶太人的時候，曾發生過類似遭遇」，引起以色列政府強烈反應。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體表示：「魯拉，除非他收回他的言論。」

魯拉的發言在巴西也產生迴響。由前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬政黨自由黨眾議員卡拉．簪貝利（Carla Zambelli）領導的一群反對派議員今天召開記者會，試圖獲得申請彈劾魯拉的支持。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）昨天會見以色列駐巴西大使宗希恩（Daniel Zonshine），對以色列宣布魯拉是「不受歡迎的人」表達巴西政府的不滿。

今天，巴西政府已召回駐以色列大使梅耶（Frederico Meyer）返國商討這場危機。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，魯拉的發言在國際上引起迴響和批評，尤其是猶太團體，指責巴西總統的言論是反猶太主義。

美國大屠殺博物館發表的一份聲明說，「將大屠殺作為話語武器總是錯誤的，尤其是一國元首。巴西總統魯拉在宣傳虛假和反猶太主義主張時所做的令人髮指，必須受到譴責」。

巴西政府發言人畢門達（Paulo Pimenta）在X平台（前身是Twitter）發文捍衛魯拉總統，「自（去年）10月7日以來，巴西一直在所有論壇上譴責哈瑪斯（Hamas）的恐怖襲擊。我們聲援加薩平民，他們正在為自己沒有犯下的行為而受苦。魯拉總統的言論始終是為了和平和加強各國人民之間的團結。」

在耶路撒冷大屠殺紀念館工作幾十年的歷史學家米爾格拉姆（Avraham Milgram）將魯拉的比較歸類為不充分且沒有歷史依據，「他的聲明甚至沒有得到阿拉伯國家領導人的支持，他們批評以色列，但從未將其與納粹德國相提並論」。

米爾格拉姆認為，阿拉伯國家針對以色列國家政策的批評合乎情理法。

2010年，第2次擔任巴西總統的魯拉在訪問以色列期間，曾由米爾格拉姆陪同參觀大屠殺紀念館，魯拉在離開時告訴新聞媒體，「每個想要治理一個國家的人都有義務參觀這個地方，人類必須不斷重複，永不再發生這樣的慘劇」。（編輯：高照芬）1130221