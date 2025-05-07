南台灣綠能永續力論壇 產官學獻策淨零轉型

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市環保局與南科管理局今天在大台南會展中心舉辦「淨零轉型綠意無限–南台灣綠能永續力行動論壇」，結合中央部會、產業與學術界專家，剖析綠色轉型路徑，提供發展建言。

今天活動吸引超過200人報名參加，除了專家學者專題演講與對談，活動現場同時設置綠能與循環應用成果展示區，展出多項企業創新產品與研發成果，及政府輔導政策與計劃，氫豐綠能科技並設攤展示氫燃料電池發展，讓與會者近距離體驗綠色科技實踐成果。

論壇由中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良擔任引言人，分享「企業碳風險與低碳轉型路徑」，解析企業面對全球碳風險時的應對策略與轉型方向。

接著還有多場專題演講，包括環境部資源循環署長賴瑩瑩發表「氣候變遷下的循環經濟」，探討如何從資源再生、材料循環切入綠色機會；農業部林業及自然保育署長林華慶從生態觀點出發，提出「自然碳匯與生物多樣性媒合平台」的政策實踐與創新應用。

產業面向部分，台積電綠色製造部副處長曾惠馨分享如何透過科技創新實踐資源循環與綠色製造；氫豐綠能科技董事長李鈞函分享「氫能減碳新綠能源經濟」，揭示氫能如何成為下世代能源主力；濾能股份有限公司董事長黃銘文則從材料應用切入，分享「化學濾網技術如何創造3R（減量、再利用、回收）新契機」。

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另外，國立成功大學環境工程學系名譽教授張祖恩以長期研究為基礎，提出「循環經濟綠色關鍵—資源循環之展望」，描繪台灣未來在廢棄物減量與高值化上的潛能。

活動壓軸為由劉哲良主持「跨界共創．淨零對談」，包含李鈞函、曾惠馨、張祖恩、黃銘文及台南市環保局長許仁澤等人加入，共同探討未來淨零實踐的跨域協作與政策建議，激盪出多元而深具可行性觀點。（編輯：黃名璽）1140507