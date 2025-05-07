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中職新莊戰因雨延賽 富邦悍將要到花蓮力拚止敗

2025/5/7 14:51
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒今天原訂在新莊棒球場進行的賽事，受到大雨影響沒辦法進行，聯盟宣布此戰將延至補賽週進行補賽，富邦悍將原本要力拚中止連敗，下一場賽事是作客花蓮的3連戰。

富邦悍將昨天以1比5不敵樂天桃猿隊，吞下4連敗、新莊主場7連敗低潮，今天原訂要在主場新莊棒球場繼續與桃猿隊交手，力拚止敗，推出本土投手李東洺先發對上桃猿先發投手黃子鵬。

不過今天從早上開始就大雨不斷，稍早聯盟宣布，新莊賽事受到雨勢影響無法進行比賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

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中職今天還有2場賽事，分別在洲際棒球場由中信兄弟迎戰統一獅隊，在澄清湖棒球場由台鋼雄鷹與味全龍隊交手。富邦悍將今天延賽之後，明天是休兵日，9日至11日要移師到花蓮棒球場，作客統一獅隊主場。

中職上半季目前由統一獅隊暫居第1名，味全龍以2場勝差排在第2名，接著分別為中信兄弟、樂天桃猿、台鋼雄鷹及富邦悍將，悍將目前戰績7勝19敗。（編輯：林恕暉）1140507

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