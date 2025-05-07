衛武營管風琴VR解密 視聽體驗驚艷澎湖

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）衛武營國家藝術文化中心有全亞洲最大管風琴，2024年將管風琴特色移植進頭戴式VR裝置，衛武營近日把成果帶到澎湖，讓在地多所國小學生、社區長輩探索國際級劇院。

衛武營今天發布新聞稿表示，自2024年推出「管風琴VR解密計畫」，將有著全亞洲最大管風琴美譽的衛武營管風琴，透過360度空間掃描技術，讓偏鄉地區學童與社區長輩，從虛擬世界中探索國際級劇院。

衛武營表示，與玉山文教基金會合作邁入第2年，結合「玉山黃金種子計畫」前進澎湖，打破空間與距離限制，讓衛武營管風琴的視覺震撼，完整呈現給在地學子；計畫也獲得國際音響大廠「Audio-Technica」（鐵三角）支持，提供專業耳罩式耳機，完整傳遞管風琴音色與衛武營音樂廳音場效果。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，今年這項計畫跨海前進澎湖離島，包括文澳國小、馬公國中、東衛國小、五德國小、曬書小學堂、馬公國小與湖東社區，創造近250個藝術學習參與機會。此外，下半年還會到高雄沿海的偏遠學校與單位，並且希望讓全台灣的孩子們都可以體驗這項課程。

衛武營表示，衛武營音樂廳管風琴擁有9085支音管及127支音栓，不僅是目前亞洲最大的管風琴，也是現今國際上頂級的音樂廳管風琴之一，更是德國波昂百年管風琴製造商克萊斯（Johannes Klais Orgelbau）有史以來承製過最先進、最大的管風琴。

「衛武營管風琴VR解密」計畫以360度空間掃描技術，完整記錄衛武營管風琴細節並搭配專業解說，透過VR穿戴裝置，讓使用者瞬間沉浸衛武營音樂廳和平常難以進入的管風琴儲風室，打造出可隨身攜帶的「虛擬管風琴」。

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澎湖馬公國小學生體驗後表示，「我感覺在現場，還聽見管風琴的聲音，很好聽也很震撼。」

湖東社區長輩也透過VR，第一次看見衛武營的音樂廳與管風琴，有長輩分享表示，「沒想到有機會可以看到這麼漂亮的管風琴，真的是很難得的體驗。」（編輯：吳素柔）1140507