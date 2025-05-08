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外交政策：美軍太平洋布局由戰略靈活轉為連續登島

2025/5/8 07:42
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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）美國「外交政策」網站報導，五角大廈為因應美中對峙與台海情勢，太平洋地區若有衝突，美軍布局將由「戰略靈活」轉為「連續登島」，但總統川普有信心中國在他第2任期間不會對台動武，與鷹派閣員的看法未必相同。

外交政策（Foreign Policy）網站指出，五角大廈為因應大國競爭，由對抗零星動亂轉向擬訂計畫重新調配美軍。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發出一份內部指引指出，中國是美國單一發展中的威脅，嚇阻中國奪取台灣是最優先事項，也預期其他戰區會因此出現危機。

這份指引與傳統基金會（Heritage Foundation）在2022年，為擬定新總統上任後政策提出的「2025計畫」（Project 2025）內容相同。

五角大廈的戰力調配計畫，取材自美軍陸戰隊2020年提出、引起爭議的建議。太平洋若衝突時，美軍布局須由「戰略靈活」重新定位為「連續登島」（Island-hopping），但這項戰略須有未來幾年中國將侵台，接連引發美中更廣泛戰爭為前提。

戰爭史上，「連續登島」意指美軍在二戰太平洋戰爭期間，不直接登陸日本本土，取得太平洋關鍵島嶼，逼近日本的戰術。

這項戰略重組想法已在華盛頓數年。印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）早前再度提及，2027年，也就是解放軍建軍百年時侵台的可能。太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）近期也在訪問中提出關切。

中國國家主席習近平要求解放軍在2027年準備好，聽起來似乎有威脅性，不代表迫切危機，但過去有些國家數十年間不斷提及將奪取某片土地未有行動，結果卻突然動武，俄羅斯侵略烏克蘭，1982年阿根廷派兵英屬福克蘭群島（Falklands）都是前例。

中國領導人經常用台灣提醒解放軍需準備就緒，對台威嚇也是政治所需。但他們似乎沒有想到，疫情與貪腐可能影響解放軍的備戰能力、改革計畫與預算，這些都與2027時間線有關。

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川普的想法似乎與對中強硬派閣員不同，財政部長貝森特（Scott Bessent）曾提及，川普有信心習不會在他第2任期間對台動武，雖然五角大廈有意調整戰略，但川普卻不太關注亞太，不斷忽視台灣的重要性，還向盟邦勒索。

亞太各國民眾不滿華府的轉變，各國都在回應川普與國內選民之間求取平衡。最終，亞太地區的分歧對川普沒有好處，相較於中國，美國在亞洲更需要盟友。（編輯：陳慧萍）1140508

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