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北韓時隔2個月射短程彈道飛彈 韓媒：可能為測試出口俄國武器

2025/5/8 10:37（5/8 11:07 更新）
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北韓8日上午向東海發射數枚短程彈道飛彈。（中央社製圖）
北韓8日上午向東海發射數枚短程彈道飛彈。（中央社製圖）
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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）北韓今天上午向東海上發射數枚短程彈道飛彈，韓國媒體引述軍方消息人士說法報導，可能是為出口武器至俄羅斯所進行的測試。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午8時10分至9時20分之間，從元山一帶向東海上發射數枚推測為短程彈道飛彈的物體，射程不一，最遠約飛行800公里。

南韓與美國情報當局事前就捕捉到北韓相關動向並持續監測，飛彈發射時也立即追蹤、互通情報，目前正在分析詳細數據。

韓聯社引述南韓軍方消息人士說法報導，北韓領導人金正恩近期訪問砲彈工廠，以及這次試射短程彈道飛彈，都可能是為向俄羅斯輸出這類武器。

報導也指出，選擇發射短程彈道飛彈，而非洲際彈道飛彈，可能是為避免刺激美國政府。

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也有學者認為，北韓這次發射飛彈可能是配合俄羅斯勝利日的挑釁行動。國立外交院教授潘吉洙（音譯）接受韓媒金融新聞（Financial News）訪問時分析，金正恩這次不會親自出席俄羅斯勝利日活動，可能透過這次射彈表達對俄羅斯的祝賀與支持。

這次是北韓時隔約2個月來首次發射飛彈，也是美國總統川普上任後第2次、今年內第4次。上次是在3月10日。南韓合同參謀本部強烈譴責北韓這種危害朝鮮半島和平安定的明確挑釁行為。（編輯：陳慧萍）1140508

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