習近平訪俄再提反霸權 中國官媒定調維護全球和平

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（中央社台北8日電）中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科，展開為期3天的訪問。據中國官媒新華社，習近平在機場發表談話時重申中俄雙方關係友好並稱反對霸權主義和強權政治。中國媒體普遍的報導定調此行對區域與全球和平穩定有貢獻。

習近平從5月7日起至10日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。

據中國官媒新華社，習近平抵達莫斯科後旋即發表談話，強調中國和俄羅斯是「搬不走的好鄰居」、「患難與共的真朋友」、「相互成就的好夥伴」。

習近平更提到，雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道，打造了以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為內核的新時代中俄戰略協作精神。獨立自主、成熟堅韌的中俄關係不僅為兩國人民帶來巨大福祉，「也為維護全球戰略穩定、推進平等有序的世界多極化作出重要貢獻」。

習近平稱，中俄兩國將攜手捍衛二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義」，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

針對習近平此行出訪，中國媒體的報導普遍定調為「為區域與全球和平穩定做出所貢獻」。

人民日報則以頭版全版的方式報導習近平出訪行程，除了重新刊登習近平於7日在俄羅斯報發表題為「以史為鑑，共創未來」的文章外，也提及習近平向「紀念中國人民抗日戰爭和蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年中俄人文交流活動」發布致賀信，稱中俄為「世界反法西斯戰爭」勝利共同作出了不可磨滅的歷史貢獻、用鮮血凝成牢不可破的偉大友誼，為兩國關係高水準發展奠定了堅實基礎。

新華社報導提到中俄兩國將延續良好合作態勢，打造大國展開各領域互利共贏合作的範例，「兩國所建立的緊密聯繫在世界大國關係中獨一無二」。

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澎湃新聞的報導則引述了華東師範大學俄羅斯研究中心教授馮紹雷分析，當前世界秩序的更替第一次出現了「非西方、半西方力量中心」參與的可能。中國與俄羅斯充分意識到自己的歷史責任，深刻理解如何以理性、穩健、公正、創新和富有遠見的態度立場去面對變局，迎接這個新舊交替的世界。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與習近平將在當地時間5月8日於克里姆林宮舉行會談，預計會後通過兩份聯合聲明，其中一份涉及進一步加強兩國關係，另一份則涉及全球戰略穩定問題。此外，雙方計劃簽署一系列政府部門間的相關文件。（編輯：吳柏緯）1140508