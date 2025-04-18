美聯：川普措辭雖嚴厲、美國會照挺台 兩黨參議員訪台表支持

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（中央社台北18日綜合外電報導）美國總統川普今年1月就職以來，共和黨及民主黨國會議員這幾日以跨黨派方式首度訪台，旨在向兩岸展現，儘管川普對台措辭嚴厲並祭出高額關稅，台灣國防仍獲美方普遍支持。

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團於本月16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd）。

美聯社報導，芮基茲和昆斯今天和總統賴清德、國防部長顧立雄及國家安全會議秘書長吳釗燮舉行預定會談前，兩人發表講話。

川普（Donald Trump）2日對台灣宣布32%對等關稅，儘管遇此衝擊，昆斯在台北表示，他們本週在台灣的會談「令人樂觀且具前瞻性」，「我有信心，我們將看到美台關係展開有力新篇章」。

昆斯指出，除了充分學習烏克蘭抵禦俄羅斯的經驗、接受川普的批評，台灣也表明自己正迅速投入資源，好讓自身軍力更強大、靈活並降低對美依賴，以作為對抗中國最強的威懾力量，其中包括尋求與美國共同投資無人機作戰能力。

然而，川普2日宣布對台課徵32%對等關稅，讓許多台灣人感到驚訝，他們以為台灣政府已表明自己是華府真正的盟友。

芮基茲重申共和黨人對川普聲明的慣常評論：「不要只看（川普的）言詞，而是關注其行動。」

川普稱不急著達成貿易協議，但也說他認為自己能在「未來3或4週」完成相關談判。

芮基茲提到，川普9日宣布給予多國90天對等關稅暫緩期後，台灣領導人迅速展開行動，為進行談判與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聯絡。

芮基茲還說，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將協助亞太地區防範中國視為優先要務，亞太因此成為赫格塞斯上任防長後率先訪問的區域之一。

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美國跨黨派參議員訪問團來台之際，正值美中打起撼動經濟的貿易戰，有一些人警告，中國可能會趁機對台灣發動攻擊。

昆斯說，中國國家主席習近平是有可能認為此刻是展開侵略行動的正確時機，但是「我認為，他們這麼做會是大錯特錯，我想他們將面臨有力且一致的回應」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140418