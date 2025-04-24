川普就職將滿百日 4/29赴密西根州舉行慶祝集會

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（中央社密西根州蘭辛23日綜合外電報導）美國總統川普於今年1月20日就職，他預計4月29日在密西根州舉行集會慶祝上任100天，這是他重返白宮後首次舉行集會。

美聯社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）宣布，川普（Donald Trump）本月29日將造訪密西根州馬科姆郡（Macomb County）。該郡位於底特律北方，底特律被視為汽車製造重鎮。

李威特今天在社群媒體發文寫道：「川普總統很高興於下週二（29日）重返偉大的密西根州，他將在馬科姆郡舉行集會，慶祝（執政）第1個100天！」

這場集會將在川普就職第100天的前1天舉行，傳統上這是衡量總統施政進展與競選承諾是否相符的早期里程碑。密西根州是川普去年力拚重返白宮時，自民主黨手中奪下的關鍵激戰州之一。

除了週末的私人出遊，川普就職後鮮少旅行。他第2次總統任期迄今唯一的官方旅行，是他上任後第1週視察北卡羅來納州和加州災區，並在拉斯維加斯舉辦活動宣傳他取消小費稅的計畫。

不過本週稍晚，川普將赴羅馬參加教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮，這是他第2任期首次出國訪問。

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川普造訪密西根州之前，曾與該州備受矚目的民主黨州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）進行一系列會談和通話。惠特梅爾曾嚴詞批評川普，但後來表示希望在川普第2任期找到兩人的共通點。

惠特梅爾曾指出，兩人可能合作的關鍵領域是位於馬科姆郡的塞爾福瑞吉空軍國民兵基地（Selfridge Air National Guard Base）。惠特梅爾和密西根州議員長期以來一直為這個基地感到擔憂，因為隨著駐紮在那裡的A-10攻擊機逐步退役，該基地的未來陷入不確定性。（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1140424