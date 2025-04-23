川普就職近百日 空前行政命令顛覆美國政策

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）執政近100天，簽署了130項行政命令，規模前所未見，推翻許多美國政策基石。

法新社報導，共和黨籍的川普1月20日宣誓就職後，隨即撤銷民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）的67項行政命令。

川普之後簽署了目的在廢除聯邦計畫的命令，根據法新社統計，近半命令都與此有關。

其中1/4正式確立他在文化戰爭中的立場，加深國家兩極化。約1/5是在報復他的一些對手。

●推翻前任政績共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）最早喊出「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號，他微笑的肖像或許仍安置在橢圓形辦公室裡，不過川普已著手廢除在他執政時誕生的美國和平研究所（United States Institute of Peace）。

川普上任當天即簽署一項暫停向美國國際開發總署（USAID）提供資金的行政命令。這個美國援外機構的預算曾在小布希（George W. Bush）執政時擴增。

川普3月14日指示大砍「美國無家可歸問題跨部門委員會」（US Interagency Council on Homelessness）和「少數民族商業發展署」（Minority Business Development Agency）經費；前者也是雷根總統執政時期成立，後者則是共和黨籍前總統尼克森（Richard Nixon）執政時期成立。

另一項命令目的在關閉教育部，將職能轉移到各州。這與小布希2002年教改法「有教無類」（No Child Left Behind）擴大教育部聯邦角色的政策相悖。

在4月8日的行政命令中，川普指示司法部，當涉及能源領域時，不要執行州政府所制定「繁重的」氣候變遷相關法律。

還有大約6項命令針對美國聯邦服務部門，將他們的運作置於科技大亨馬斯克（Elon Musk）主導的「政府效率部」（DOGE）監督下。

●文化戰爭

川普顯然非常反感「多元、公平及包容」（DEI）議題，他已簽署至少40項命令，尋求將這些理念從美國公共生活中根除。

川普1月20日簽署一項廢除「激進」DEI計畫的命令，並要求聯邦機構在官方文件中使用sex（出生時的生理性別），而不是gender（基於性別認同的社會性別），無異是在官方語言中抹除「性別認同」這個概念。

接下來的做法包括不讓跨性別者從軍、終結「積極性差別待遇」，並且消除聯邦政府中的「反基督教偏見」。

川普也下令將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。

川普在3月1日的命令中指定英語為美國官方語言，意味著聯邦機構將不再需要以其他語言提供服務，例如廣泛使用的西班牙語。

●懲罰對手川普也利用行政命令權力打擊對手。

川普1月20日撤銷了數十名前政府官員的安全許可，包括他第一次執政時的國家安全顧問波頓（John Bolton），指控他們在2020年總統大選期間「將情報武器化」，以「操縱政治進程」。

他也鎖定代表對手的律師事務所，撤銷他們的聯邦合約及接觸敏感資訊的權限。

●足球、吸管及蓮蓬頭

川普有些命令很難分類。

舉例來說，有些是成立工作小組，例如慶祝美國建國250週年專責小組，或是成立另一個工作小組負責籌備明年由美國、加拿大和墨西哥聯合主辦的世界盃（World Cup）足球賽。

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川普還下令建立「比特幣戰略儲備」和成立「國家能源主導委員會」（National Energy Dominance Council）。

然後還有關於轉售音樂會門票、撤銷塑膠吸管禁令，以及取消美國淋浴水壓限制的命令。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140423