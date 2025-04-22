路透民調：川普支持率新低 許多民眾惟恐擴權

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調發現，美國總統川普的公眾支持率跌至重返白宮以來的最低水準，美國民眾對他擴權的行為有心存警惕的跡象。

路透社報導，根據這項為期6天的民調，約42%受訪者認可川普作為總統的表現，低於路透社/益普索3週前民調的43%，也低於川普1月20日就職典禮後幾小時內得出的47%。

川普上任後簽署數十項行政命令，擴大他對政府部門以及大學與法律事務所等民間機構的影響力，令政治對手感到震驚。

儘管川普支持率仍高於民主黨籍前總統拜登大部分任期內的支持率，但路透社/益普索民調顯示，許多美國人對他一些舉措感到不適，包括懲罰他認為過於自由的大學，以及任命自己為華府主要劇院與文化機構甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會主席。

在4306名受訪者中，約有83%表示川普即使不願意，也必須遵守聯邦法院裁決。川普政府官員恐因違反一名聯邦法官命令而面臨藐視法庭的刑事指控。這名法官命令禁止驅逐據稱是委內瑞拉幫派的成員，因為這些人沒有機會對川普政府的驅逐行動提出異議。

對於「如果美國總統不同意大學的管理方式，他可以停止提供大學資金」，民調結果顯示有57%的人，包括1/3的共和黨人，不同意這種說法。

川普認為大學未能打擊校園內的反猶太主義，已凍結美國大學預算中巨額的聯邦資金，其中光是哈佛大學就凍結20多億美元。

66%的受訪者表示，他們不認為川普應控制國家博物館與劇院等頂級文化機構。川普上個月下令史密森尼學會（Smithsonian Institution）移除「不當」意識形態。史密森尼學會是大型博物館與研究機構的集合組織，為美國歷史與文化展覽的重要平台。

路透社/益普索民調顯示，在通貨膨脹、移民、課稅和法治等一連串議題上，不認同川普表現的美國人數超過認同的人數。在移民議題上，也就是川普最獲支持的領域，45%的受訪者認同川普的表現，但46%的受訪者不認同。

這次民調誤差範圍約為正負2個百分點。

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約有59%受訪者，包括1/3的共和黨人表示，美國在全球舞台上正失去信譽。

3/4受訪者表示川普不應競選第3任期。川普曾表示他願意走這條路，但美國憲法禁止如此。大多數共和黨受訪者、53%表示，川普不應尋求第3任期。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140422