美跨黨派參議員訪台 承諾持續協助台灣自我防禦

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（中央社記者賴于榛台北18日電）美國跨黨派參議員訪團訪台並晉見總統賴清德，參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲指出，訪團選在美國新政府上任後訪台，就是要強調與台灣攜手合作推動安全、外交以及經濟3面向，更將持續提供台灣自我防衛的服務與工具。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts，另譯：瑞克茲）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd），今天一行人到總統府晉見賴總統。

芮基茲致詞時指出，台灣長久以來就是美國的夥伴，這次跨黨派訪團來台，便是印證美國國會跨黨派長期對台灣的支持；昆斯表示，美國參議院46年前在非常強勁的跨黨派支持下，通過台灣關係法，而台灣關係法核心承諾就是在台灣有需要時候，美國會是台灣夥伴。

談到台海和平，芮基茲表示，美國致力維護印太地區和平穩定，以及致力於看到台海和平，且反對任何單方面改變台灣現狀的行為，台灣中國之間的分歧都應該經和平方式解決，不應經由威脅、脅迫與武力；昆斯也表達，支持用和平方式解決台海衝突與分歧。

芮基茲說，美國會持續在自我防衛部分協助台灣，國會也有共識要支持台灣自我防衛，美國會持續提供台灣自我防衛的服務與工具。

他表示，同時他也希望台灣參與合適的國際組織，或是成為國際組織成員，並鼓勵台灣跟現在的邦交國，或是過去有邦交關係的盟友持續深化雙邊關係。

芮基茲強調，訪團選在美國新政府上任後訪台，就是希望與台灣攜手合作推動安全、外交以及經濟3面向，美國將持續提供台灣自我防衛的服務與工具，而台美經貿交流對台美以及世界繁榮安全都至關重要，雙方有很多機會持續深化經貿關係，也有助於推動雙方人民繁榮、福祉與安全。

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昆斯還說，友誼長存並非基於利益，而是共同價值，台美之間關係也是如此。

談到俄烏戰爭，昆斯表示，美國與其他致力維護自由的國家都一起來協助烏克蘭防衛國家、穩定烏克蘭的未來，而在印太地區，美國參議院也有跨黨派支持，藉以維護印太地區的安全穩定與和平，嚇阻任何想單方面透過武力改變現狀的行為。（編輯：蘇志宗）1140418