川普2.0台灣再享轉單效應？連賢明：關鍵在稅率

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）川普1.0對中國發起貿易戰，意外促使台商回流大爆發，台灣經濟衝出亮眼成績。川普2.0再次掀起關稅大戰，外界關注台灣能否複製前次經驗，迎來好結果。中經院院長連賢明認為，台灣與競爭對手國的稅率差異，是影響未來經濟表現的關鍵。

中經院今天發布最新經濟預測，由於美國祭出全面關稅政策，中經院設定不同模擬情境，在樂觀情境下，2025年台灣經濟成長率為2.85%；中性情境的經濟成長率降至1.66%，保2落空；而在全球出現經濟衰退或停滯性通膨情形等極端情境，台灣今年經濟成長率只能勉強維持正常成長，僅0.16%。

連賢明表示，川普的關稅大刀擾亂全球經濟秩序，外界關注台灣是否可複製川普1.0關稅戰的成功經驗，再次迎來轉單、投資大爆發，但2次背景差異很大，難一概而論。

連賢明列出川普1.0和2.0關稅戰2大差異，首先，川普1.0期間對中國發起貿易戰，提高中國輸美貨品關稅，供應鏈紛紛從中國撤出，轉往其他國家，台灣因此受惠，因為伺服器、半導體等關鍵產業回到台灣。

第2，川普1.0只對中國課稅，現在卻對全球課稅，希望迫使企業赴美投資，現在各國對美的關稅談判還在進行中，台灣相較其他國家，最終稅率會更高還是更低，現在都還不清楚。

連賢明指出，台灣與競爭對手國的稅率差異，是影響未來經濟表現的關鍵，這也是川普宣布對等關稅後，台灣股市慘遭血洗的原因，因為主要競爭對手日本、韓國，稅率都低於台灣，這對台灣是不利情境。

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連賢明補充，川普目的是製造業回流美國，上次台灣受益很多，因為廠商撤出中國、回到台灣，現在台灣對等稅率最終結果未明，廠商如何因應，會有多少廠商轉往投資美國，現在都很難說；川普2.0的關稅情境及影響，遠比1.0更複雜。

中經院副院長王健全建議，台灣對美談判除了戰術，更要有戰略，美國的關稅政策希望打擊中國，但也把所有人打到對立面，在沒有替代品的情況下，美國絕對引發通膨；台灣政府可準備說帖，台灣有很好的產業鏈，足以替代中國產品，換取低關稅的同時，也讓台美經貿更緊密。（編輯：潘羿菁）1140418