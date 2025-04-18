賴總統：就對等關稅與美談判不會犧牲農漁業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）總統賴清德今天到嘉縣與養殖產業業者座談強調，政府應對「對等關稅」預計用880億元照顧受影響產業，與美談判不會犧牲農漁業，農業、漁業是大家的「起家業」，一定要優先照顧。

為因應美國加徵關稅說明政府就吳郭魚及鱸魚產業支持方案，總統府今天邀集相關業者在嘉義縣朴子市亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦座談會，賴總統親自出席與業者面對面，與會者包括總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、嘉義縣長翁章梁等人。

賴總統用台語致詞說，美國總統川普在台灣時間4月3日清晨宣布對全世界實施對等關稅，行政院在4月4日下午就馬上召集各部會開記者會，宣布對受影響產業的支持計畫，有9大面向、20項措施，預計要用新台幣880億元照顧受影響產業。其中對農漁業有3大面向、6大措施，也有100億、200億元金額來照顧。

賴總統強調，政府不會因為與美談判，而犧牲掉農漁業。大家都很清楚，行行出狀元，如果犧牲任何一個行業，就會影響社會一部分的人，對政府來說各行各業都很重要，農業、漁業是大家的「起家業」，一定要優先照顧。

賴總統說，他在4月5日、6日下午分別接見科技產業、傳產及中小企業聽取意見，4月6日下午也用影片向全國人民報告，政府會用5大策略因應這次美國總統川普的對等關稅。

第一策略，爭取降低關稅，並組成談判團隊；第二，行政院的照顧支持計畫好好落實；第三，不只要有談判策略、有照顧產業策略，對台灣中長期經濟發展要有好的計畫；第四，在這個時期，要立足台灣，布局全世界，可以加強對美國的投資，讓台灣的產品有機會行銷全世界。最後一項是開始和行政院長、相關部會到各地、各產業聽取大家意見。

賴總統指出，從事農漁業很辛苦，但是台灣相關的成果也很好。最近看到一個消息，替農漁業開心，就是農業部水試所已經成功培育土魠魚人工種魚，這是很有經濟價值的魚種，現在已經可以自己養殖、種魚已經培養成功。

後續如果順利，除了養殖虱目魚、吳郭魚、鱸魚，或是龍膽石斑等種種魚類，現在多一項，就是土魠魚。土魠魚對歐美國家來說，也是非常好的魚類。

賴總統表示，政府做農漁業後盾不變，請大家共同打拚、團結在一起，可以像過去一樣度過難關，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣鯛原本占美國市場5、6成，疫情之後，在政府支持之下，占美國市場變成8成。把困難、挑戰當成機會，讓大家更好、更勇。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆會中表示，養殖業者現在面臨到放養的季節，漁民內心是有疑慮的，希望總統幫助小漁戶契作，強化各種魚種疫病防治，協助行銷國際。

透過 Google News 追蹤中央社

座談會結束後，翁章梁接受媒體聯訪表示，業者基本上暢所欲言，賴總統也很有誠意針對業者所提出來的問題做一一回答與指示。台灣鯛在美國的市場主要對手是中國，中國關稅比台灣還高，從長遠的角度來看對台灣是利多，但是短期內可能會發生恐慌性的狀況。

翁章梁說，賴總統希望國人能夠放心，也希望不要因為對等關稅造成相關加工業者、出口業者調降魚貨的收購價格，農業部與漁業署會召集相關業者了解狀況。（編輯：李錫璋）1140418

總統賴清德（圖）18日到嘉義縣與養殖產業業者座談，致詞時強調，政府不會因為與美談判，而犧牲掉農漁業；農業、漁業是大家的「起家業」，一定要優先照顧。中央社記者蔡智明攝 114年4月18日