台灣鯛最受對等關稅衝擊 農業部：3面向支持農漁業

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（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）農業部長陳駿季今天在雲林表示，針對美國對等關稅，中央政府研擬完成農漁產業支持方案，要提供利息補貼、貸款展延，協助維持美國出口市場，並將市場多元化與產業升級。

陳駿季今天應民進黨立委劉建國邀請到雲林口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府目前因應美國對等關稅調整的措施並聽取業者意見，國民黨立委張嘉郡、丁學中也出席。

陳駿季接受媒體聯訪表示，農業部在美國提高關稅第一時間就啟動相關應變，準備一系列產業支持方案協助農漁民因應衝擊；初步評估，台灣鯛（無刺吳郭魚）是受到衝擊最嚴重養殖品項之一。

陳駿季說，今天來口湖有兩個主要目的，第一是將最新研擬完成產業支持方案，向雲林養殖戶與業者說明與溝通；雖然目前美國已宣布90天延緩期，但在這段期間內仍有10%關稅造成實質影響，要清楚說明政府應對方向，讓地方產業有所依據與準備。

此外，這次產業支持方案重點方向，包括三個層面；第一個部分是金融支持，將提供利息補貼與貸款展延，協助業者紓緩資金壓力，避免短期營運出現困難。

第二個部分是出口市場維持與推進，政府將提供外交上支持，透過各種出口獎勵與推廣計畫，讓更多美國消費者認識台灣優質無刺吳郭魚，並建立長期市場信賴。

第三個部分是市場多元化與產業升級，協助產業開拓更多元國際市場，例如歐洲、日本、韓國與東南亞等地；同時，也希望業者藉此進行結構調整，提高整體產業競爭力。

雲林口湖漁類生產合作社總經理王益豐指出，這次關稅事件嚴重打擊台灣鯛產業，希望農業部與漁業署能幫助台灣鯛業者，正視目前所面臨問題，打造出具有品牌差異化產品，才有機會在美國市場殺出一條血路。

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劉建國表示，政府第一時間即著手盤整相關可能受到衝擊的屬地及產業，就是要將這場衝擊降到最低；不過，仍然需要持續以面對面方式與養殖業者進行溝通與交流，才能夠精準掌握實際狀況，並提出更有效因應措施。

張嘉郡說，目前正規劃隨國會訪問團前往美國，與多位美國國會議員進行交流，並向美方表達業者訴求，全力為台灣水產產業爭取最大利益。（編輯：陳仁華）1140417

農業部長陳駿季（左）應民進黨立委劉建國（右）之邀，17日到雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，陳駿季表示，農業部在美國提高關稅第一時間就啟動相關應變，準備一系列產業支持方案。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日