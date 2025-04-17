加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/300
首頁 / 產經

台灣鯛最受對等關稅衝擊 農業部：3面向支持農漁業

2025/4/17 18:08（4/17 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部17日下午在雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府目前因應美國對等關稅調整的措施並聽取業者意見，近百人與會。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
農業部17日下午在雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府目前因應美國對等關稅調整的措施並聽取業者意見，近百人與會。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）農業部長陳駿季今天在雲林表示，針對美國對等關稅，中央政府研擬完成農漁產業支持方案，要提供利息補貼、貸款展延，協助維持美國出口市場，並將市場多元化與產業升級。

陳駿季今天應民進黨立委劉建國邀請到雲林口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府目前因應美國對等關稅調整的措施並聽取業者意見，國民黨立委張嘉郡、丁學中也出席。

陳駿季接受媒體聯訪表示，農業部在美國提高關稅第一時間就啟動相關應變，準備一系列產業支持方案協助農漁民因應衝擊；初步評估，台灣鯛（無刺吳郭魚）是受到衝擊最嚴重養殖品項之一。

陳駿季說，今天來口湖有兩個主要目的，第一是將最新研擬完成產業支持方案，向雲林養殖戶與業者說明與溝通；雖然目前美國已宣布90天延緩期，但在這段期間內仍有10%關稅造成實質影響，要清楚說明政府應對方向，讓地方產業有所依據與準備。

此外，這次產業支持方案重點方向，包括三個層面；第一個部分是金融支持，將提供利息補貼與貸款展延，協助業者紓緩資金壓力，避免短期營運出現困難。

第二個部分是出口市場維持與推進，政府將提供外交上支持，透過各種出口獎勵與推廣計畫，讓更多美國消費者認識台灣優質無刺吳郭魚，並建立長期市場信賴。

第三個部分是市場多元化與產業升級，協助產業開拓更多元國際市場，例如歐洲、日本、韓國與東南亞等地；同時，也希望業者藉此進行結構調整，提高整體產業競爭力。

雲林口湖漁類生產合作社總經理王益豐指出，這次關稅事件嚴重打擊台灣鯛產業，希望農業部與漁業署能幫助台灣鯛業者，正視目前所面臨問題，打造出具有品牌差異化產品，才有機會在美國市場殺出一條血路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉建國表示，政府第一時間即著手盤整相關可能受到衝擊的屬地及產業，就是要將這場衝擊降到最低；不過，仍然需要持續以面對面方式與養殖業者進行溝通與交流，才能夠精準掌握實際狀況，並提出更有效因應措施。

張嘉郡說，目前正規劃隨國會訪問團前往美國，與多位美國國會議員進行交流，並向美方表達業者訴求，全力為台灣水產產業爭取最大利益。（編輯：陳仁華）1140417

農業部長陳駿季（左）應民進黨立委劉建國（右）之邀，17日到雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，陳駿季表示，農業部在美國提高關稅第一時間就啟動相關應變，準備一系列產業支持方案。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
農業部長陳駿季（左）應民進黨立委劉建國（右）之邀，17日到雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，陳駿季表示，農業部在美國提高關稅第一時間就啟動相關應變，準備一系列產業支持方案。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
農業部17日在雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府因應對等關稅措施，國民黨立委張嘉郡（圖）表示，4月底將訪美，向美國國會議員表達業者訴求，為台灣水產產業爭取最大利益。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
農業部17日在雲林縣口湖鄉與台灣鯛養殖業者座談，說明政府因應對等關稅措施，國民黨立委張嘉郡（圖）表示，4月底將訪美，向美國國會議員表達業者訴求，為台灣水產產業爭取最大利益。中央社記者蔡智明攝 114年4月17日
陳駿季
農業部東港座談 鬼頭刀業者盼補助倉儲助獲國際認證台灣毛豆出口美國占19% 農業部允拓高端市場
劉建國
LaLaport空氣品質檢測兩套標準 適用條件不同雲林宣講 王義川籲罷免造成台灣亂象的立委
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅衝擊降存準率？央行：流動性充裕尚不需要
66
更多編輯台推薦新聞：