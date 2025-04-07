因應對等關稅 養殖漁業評估台灣鱸魚轉銷澳洲

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）美國對台對等關稅32 %，受衝擊水產有2款是養殖魚。中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆今天表示，鱸魚銷美部分可轉銷澳洲，吳郭魚短期需觀察市場變化，就怕長期市場縮小。

對等關稅影響全球，台灣被課徵32%，在農漁業方面，行政院長卓榮泰日前說，台灣，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業與漁業出口，則憂慮有消費市場縮小，或是減少競爭優勢。

農業部評估，水產除了捕撈的冷凍鬼頭刀，農業部列表養殖生產的冷凍吳郭魚、冷凍鱸魚也受衝擊。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆告訴中央社記者，台灣冷凍鱸魚的競爭對手是中國及巴西，美國對中國的累進關稅達到54%，明顯高於台灣，對巴西10%則較低；不過，鱸魚出口最大宗是銷往澳洲，不是美國，產業評估若最終執行對等關稅，可轉拓銷澳洲因應。

農業部漁業署副署長陳建佑說，2024年台灣出口冷凍鱸魚4618公噸，其中澳洲占3053公噸，美國則是1197公噸（出口值新台幣2億1587.9萬元）。

冷凍吳郭魚部分，侯彥隆說，雖然台灣的競爭對手多，但是中國、越南、泰國的對等關稅都比較高，印尼則跟台灣一樣，不過實際價格似乎比較高；因此短期來說，緊迫性沒有那麼高，加上美國對巴西對等關稅10%，雖然明顯低於台灣，但是巴西銷往美國的量不多，是否調整銷量，短期間先觀察美國市場的採購變化。

此外，侯彥隆分析台灣吳郭魚外銷美國所受的衝擊，產業界比較擔心的是，長期觀察美國市場若呈現縮小採購規模的話，台灣的吳郭魚養殖產業生計則會受影響。

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陳建佑也說，他一直在蒐集日本對美國市場的觀察，日本很關注美國消費力的變化，如果消費力縮減，影響會比較大。

漁業署統計，2024年吳郭魚出口量為1萬6859公噸，輸銷美國1萬3257公噸、占7成多；其次是銷往澳洲的1253公噸。（編輯：陳清芳）1140407