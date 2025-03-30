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華郵：美國重新調整軍事戰略 著重遏制中國奪取台灣
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華郵：美國重新調整軍事戰略 著重遏制中國奪取台灣

2025/3/30 10:43（3/30 10:59 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）華郵今天報導，根據一份機密的內部指導備忘錄，美國國防部長赫格塞斯已重新調整華府軍事戰略，著重遏制中國奪取台灣的行動及強化本土防衛；基於人員及資源有限，五角大廈將「承擔」歐洲及其他地區的風險，以達成這一目標。

華盛頓郵報（The Washington Post）獨家報導，這份內部文件帶有華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的影響，部分段落幾乎與智庫去年發表的報告內容一模一樣。

這份文件名為「暫時國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）3月發送給美國國防部內部人員，並由赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署。內容闡述執行美國總統川普（Donald Trump）的願景，包括為與中國潛在的戰爭做準備並設法獲勝，同時也涵蓋要求軍隊在打擊非法移民及毒品販運承擔更直接的責任。

川普1.0及拜登（Joe Biden）前政府時期都把中國視為美國最大威脅，要部隊為嚇阻太平洋地區衝突做好準備。赫格塞斯這項指導方特別的地方在於，把台灣恐被入侵視為唯一必須優先考量的情境，高於其他潛在危險；重新調整龐大的美軍架構，超越本土防衛任務並轉向印太地區。

報導指出，五角大廈有關台灣的「拒止性防禦」（denial defense）新指導方針包括透過潛艦、轟炸機、無人艦艇及陸軍、海軍陸戰隊特種部隊來增加駐軍。計畫也呼籲改善對美軍在印太駐軍地點的防衛，建立預備物資庫存及改善後勤。

儘管文件強調支持遏阻中國犯台，但內容也提及「施壓」台灣「大幅提升」國防預算。

另外，根據這份指導方針，由於人員及資源有限，五角大廈將「承擔其他地區的風險」，並施壓歐洲、中東及東亞盟友提升國防支出，以承擔嚇阻俄羅斯、北韓及伊朗威脅的重責大任。

赫格塞斯寫道，「中國是美國國防部唯一步步進逼的威脅（pacing threat），而阻止中國奪取台灣成為既成事實並同時保衛美國本土，則是國防部唯一步步緊逼的情勢（pacing scenario）」。國防部部隊規劃架構在為大國戰爭規劃應急方案時，僅考慮和北京之間的衝突，俄羅斯的威脅則主要交給歐洲盟友應付。

這份文件共有9頁，也提交給國會國安相關的委員會，根據華郵分析，文件多個段落與傳統基金會去年發布的報告相似，有些內容甚至幾乎完全相同。該報告的共同作者之一、韋勒茲－葛林 （Alexander Velez-Green）目前暫時擔任五角大廈的最高政策官員。

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傳統基金會去年8月發布的報告建議五角大廈優先考量3項核心議題：嚇阻台灣遭入侵、本土防衛、增加盟友和夥伴分擔的責任，這都與赫格塞斯的指導方針相符。

美國國防部、傳統基金會未回覆華郵置評請求。（編輯：陳慧萍）1140330

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