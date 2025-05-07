護師節將至 全聯會喊話教考訓用改善人力

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）5月12日是國際護師節，護師公會全聯會今天呼籲，應集結各界共識與行動，從人力培養、正向職場、薪資結構等3大面向提升護理職場環境，而人力問題須持續透過教考訓用改善。

衛生福利部、中華民國護理師護士公會全聯會與台灣護理學會今天共同主辦「2025年國際護師節聯合慶祝大會」，總統賴清德特地錄製影片致詞，行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源親自出席頒獎，表彰長年堅守護理崗位的專業楷模。

賴總統在影片中致詞表示，護理工作是醫療體系重要的一環，自去年520以來，政府持續推動各項政策，留任與投資護理人才，從教育、考試、聘用及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照護標準、強化人力增補及鼓勵AI輔助措施。

賴總統細數，目前已啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年新台幣275億元經費，希望有系統性地解決護理人力問題；對於護理界關心的醫院護病比制度，現在也已有監測與獎勵措施，未來將朝向法制化的方向發展。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴致詞表示，每1名護理人員都是護理的光與榮耀，賴總統提出健康台灣願景，行政院推動12項護理人力整備政策，從人力培養、正向職場及薪資改善為3大目標提升護理職場環境，護理更從幕後支援的角色，走向政策核心與主流。

陳麗琴強調，改變不能只靠單方力量，唯有集結各界共識與行動，才能真正重建護理根基，包括重建合理的薪資結構、友善安全護理職場及社會對護理的理解與尊重，進而確保護理人員在安全、尊重與支持的環境中工作；針對目前面臨的護理人力問題，必須持續透過教考訓用共同協力積極改善。

自詡為40年醫界老兵的邱泰源強調，衛福部會站在謙卑態度，建立相關平台，包括政策專業人員共同思考、發揮智慧，以人民健康為主、國家發展為目標努力，應該可以解決很多困難，護理絕對是醫療團隊最重要的一環，很多醫事人員也都和護理人員一起成長。

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這次大會共表揚台灣護理典範獎1名、傑出護理人員專業貢獻獎10名、服務奉獻獎9名、台灣護理先驅周美玉女士薪傳獎1名，及25年以上資歷的4340位資深護理人員，不僅是醫療現場的中流砥柱，更是無數家庭心中的英雄。

「台灣護理典範獎」由長庚科技大學創校校長廖張京棣榮獲。她是護理技職教育與實務接軌的先驅，培育超過5萬名護理人才，且深耕原住民教育與臨床制度改革、友善職場建立等重大政策，並成功捍衛「護理人員法」等，腳步走過校園、病房與政策舞台，是台灣護理界無可取代的燈塔。（編輯：吳素柔）1140507