文化部34億預算解凍 李遠：感謝立院委員會與文化界

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）立法院教育文化委員會將文化部114年度預算解凍案排入今日議程，經質詢及溝通，34億元全數解凍，文化部成為首個成功解凍預算的部會。文化部長李遠則對教文會與文化界表達感謝。

114年度中央政府總預算中，文化部主管預算原編列新台幣290億元，後刪除11億元，並凍結34億461萬2千元，行政法人預算凍結1100萬元。其中應提出書面報告29案、專案報告20案，今天在教文會與文化部持續溝通後全數解凍，教文會接下來將會把解凍結果送至院會。

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李遠在議程結束後接受中央社採訪時表示，對於這個結果表達感謝，尤其要感謝文化界，「每一個過程，都會有收穫。我覺得藉由這一次的凍跟刪，也讓文化界的人知道什麼是文化預算，然後用在哪裡。」

李遠表示，今天重點還是在於有跟立委們討論到文化部相關的業務內容，李遠說，像今天講到藝人見面會票券賣黃牛是否在「文化創意產業法」的範疇，「這是我們值得研究的東西，未來會有各式各樣的新模式，這個反而是我們文化部要努力的方向。」（編輯：龍柏安）1140507