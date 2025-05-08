交通部114年預算遭刪凍178億元 陳世凱盼儘速解凍
2025/5/8 11:52
（中央社記者余曉涵台北8日電）交通部及所屬機關114年預算遭刪凍新台幣178億餘元。交通部長陳世凱今天說，相關解凍案已送到立法院，希望可以儘速解凍。
114年總預算案日前立法院完成三讀，交通部及所屬機關114年預算遭刪減61億餘元、凍結117億餘元。
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立法院交通委員會今天邀請陳世凱、內政部及教育部就「人本交通」及「交通安全」施行狀況進行專題報告，並備質詢。
由於7日文化部34億餘元預算解凍，媒體詢問交通部預算解凍進度，陳世凱今天接受媒體聯訪時表示，預算解凍的案子已經送到立法院，尊重立法院這邊的安排，但希望可以儘速解凍。（編輯：李亨山）1140508
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