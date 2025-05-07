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文化部預算遭凍34億 李遠出席教文會：盼順利解凍

2025/5/7 09:55（5/7 10:31 更新）
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文化部114年預算共49案遭立院凍結達34億元，文化部長李遠（圖）7日在出席立法院教育及文化委員會會議前表示，他對與教文會委員的互動深具信心，希望可以順利解凍。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月7日
文化部114年預算共49案遭立院凍結達34億元，文化部長李遠（圖）7日在出席立法院教育及文化委員會會議前表示，他對與教文會委員的互動深具信心，希望可以順利解凍。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月7日
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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部114年預算共49案遭立院凍結達34億，文化部長李遠今天出席立法院教育及文化委員會；會議前表示，雖然遭凍結，但他對與教文會委員的互動深具信心，盼可順利解凍。

李遠今天在會前接受媒體聯訪時表示，昨晚為了準備今日會議資料，熬夜到深夜1、2點做功課，「我認為我們跟教文會委員們相處都滿愉快的，這次不是教文會凍結，而是送到大會無預警差別遭凍30%，我其實沒什麼壓力。」

李遠指出，凍結業務費這件事影響太大，這次影響的都是館舍的水電、清潔、保全與景觀等，在不解凍情況下，今年8月後都將無法營運。

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李遠表示，包括史前館、國美館與台文館在內等所屬館所業務費均遭凍結30%，影響範圍廣泛，「連我們跟別人簽國際合約，或是薪資支出等，都包含在業務費裡，還有對外表演合約等也都受到影響。」

李遠指出，「立院會議上跟教文會的委員即使有一點爭執，最終都會結束在比較理性的結果，所以我一直很感恩」；李遠表示，雖然預算遭凍結，但許多計畫是延續自去年7、8月開始執行，「我們同仁都很努力」。李遠期盼預算審議過程順利，讓文化部得以順利運作。（編輯：陳仁華）1140507

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