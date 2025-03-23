李遠：我不是要飯的 要把碗公變文化聚寶盆

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨「人民是頭家」政策宣講會台南場今天登場，文化部長李遠帶著大碗公登場，他說，「我不是要飯的」，要把討飯的碗公變成文化的聚寶盆，讓台灣文化走向全世界，讓全世界看到台灣的文化。

行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲、文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、民進黨秘書長林右昌、民進黨6位台南立委等人，今天出席「人民是頭家」政策宣講會台南場。

李遠宣講時手拿一個大碗公登場，他說，在台灣拍電影、寫作、做戲劇50年，「我不是要飯的」，他今天帶的這個碗公是結婚時買的，只有辦桌時才看得到。

李遠說，最近文化人相遇時都問彼此，「你有帶碗公嗎？你的碗公比較大？還是比較小？」

李遠表示，總統賴清德曾說沒有主權，就沒有國家，文化是一個國家的靈魂；他認為，文化會使台灣的主權更強大，讓全世界看到台灣的文化。

李遠說，最近台灣文學、戲劇在全世界得獎，所以他不會太洩氣，他要把討飯的碗公變成文化的聚寶盆，用這個聚寶盆，把前人努力、最珍貴的台灣文化放在裡面，「我們不會讓在野黨說我們是要飯的，我會讓他知道，台灣的文化會走向全世界，讓全世界看到台灣的文化。」

行政院長卓榮泰隨後在宣講時也說，李遠曾在行政院會上哽咽，這麼多文化人在努力，當台灣主體文化正被國際重視，是誰下了毒手、把它捏碎了。

卓榮泰表示，記得有一天李遠給他一張A4紙，寫滿對文化工作的夢想，與想要推動的事務，想要走向全世界，希望增加文化預算，所以今年政府編足新台幣300億元文化預算，是有史以來最多，這代表賴總統對文化界最大的尊重，但預算最後被大幅刪凍。

卓榮泰說，立法院可以審議刪減預算，但不能扭曲預算，扭曲文化人夢想、扭曲台灣文化主體性發展；就像一件衣服可以改短，但不能改得讓文化人穿不進去。

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卓榮泰指出，文化人非常氣憤，所以李遠在行政院會哽咽，他要跟在野黨說，「你們錯了，當你們用力扭曲文化預算時，你已激起文化人的憤怒」，所有文化人都已經站出來了，大家要把李遠的碗公，當做文化的聚寶盆，把它撐起來。

另外，教育部次長張廖萬堅在宣講時說，這次有35個在野黨立委被遍地開花罷免，不是民進黨輸不起，是因為在野濫刪審預算，百姓無法忍受，這不是一個黨輸不起，不是一個人輸不起，而是台灣輸不起、台灣的孩子輸不起、台灣的家長也輸不起；呼籲大家守護台灣教育，絕對不要讓邪惡勢力在立法院一次次用霸凌方式刪預算。（編輯：林克倫）1140323