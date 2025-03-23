卓榮泰宣講提「三個一定」 強調國家存續是言論自由界線

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（中央社記者葉素萍台北23日電）行政院長卓榮泰今天引用檢察官林達「國家存續就是言論自由的界線」觀點強調，面對國安統戰威脅有「三個一定」，包括，主張武力暴力，一定請他離開；對國家不忠誠，一定依法嚴格處置；現役軍人觸犯5項軍事犯罪，一定軍法審判。

行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲、文化部長李遠、教育部次長張廖萬堅、民進黨秘書長林右昌、民進黨6位台南立委等人，今天出席「人民是頭家」政策宣講會台南場。

卓榮泰宣講時表示，最近有一些人利用台灣的言論自由，傷害台灣的民主自由，造成國安與統戰的威脅。

他指出，對於國安統戰威脅有「三個一定」，第一，主張武力、主張暴力就是全民公敵，這不是言論自由，是對台灣主權與安全最大的威脅，只要主張武力、主張暴力，一定請他離開；第二，對國家不忠誠，違反憲法、違反法律，一定依法嚴格處置；第三，現役軍人若是觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命這5項軍事犯罪，一定軍法審判。

卓榮泰強調，「三個一定」給人民信心，「三個一定」給國家安全的保障。

卓榮泰表示，最近檢察官林達提到，言論自由有界線，界線就是國家的存續。你不可能要毀滅這個國家，又要這個國家保護你，讓你去毀滅她。

卓榮泰詢問台下民眾是否同意這說法，群眾大聲回應「同意」。他接著說，他到立法院也要問問立委傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯，國民黨與民眾黨的立委同不同意，不同意就是與民為敵。

另外，卓榮泰提到，行政院主計總處主計長陳淑姿昨天在花蓮場宣講掀起旋風，陳淑姿是台南人的驕傲，他要跟陳淑姿說，「妳不會孤單，台南是妳的娘家，台灣是妳的家，我們與妳永遠在一起」。

卓榮泰說，台南是文化古都，也是科技新城，賴總統很重視台南文化建設，台南國家級美術館籌備處25日將成立。

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他說，這次總預算被不負責任亂刪亂砍，目的是要擴大人民的不安，讓人民覺得政府無能，要讓社會裂痕又深又長，一旦得逞就拉住國家進步腳步。

卓榮泰表示，總預算刪減影響每個人，希望大家團結，全力支持賴總統、支持政府，反併吞保台灣、反滲透強國安，確保民主自由的生活方式永不被侵犯。（編輯：林克倫）1140323

民進黨第4場「人民是頭家」政策宣講會23日下午在台南市登場，支持者高舉「國家要安全」標語，呼應全國大罷免行動。中央社記者張榮祥台南攝 114年3月23日