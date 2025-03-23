民進黨政策宣講會在台南 綠委：台灣民主總決戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）民進黨第4場「人民是頭家」政策宣講會今天下午在台南市登場，黨籍6名立委痛批藍白「有這種自己人，就不需要敵人」，大罷免一定要成功，這是台灣民主及國家安全的總決戰。

這場政策宣講會在台南市永康區武龍宮前廣場舉辦，連署站圍繞廣場四週，現場擠滿支持者，高舉「國家要安全」牌子，呼應全國大罷免行動，民進黨立委林宜瑾、賴惠員、王定宇、陳亭妃、林俊憲及郭國文也全到場。

中國國民黨立委、台南市黨部主委謝龍介回應，朝野依法行政，預算被凍結，就快點備齊相關資料計畫送來解凍，無論在立法院院會、在委員會，為了民生，相信都能好好討論。別把時間精力用在欺騙百姓。這樣下鄉宣講，「戽水相噴」「你不會贏」。

今天在宣講會上，林宜瑾指出，財劃法修正及刪除總預算，嚴重影響地方補助，損害台灣。賴惠員表示，在野黨亂刪預算，人民很不爽才會站出來支持罷免，如今35案進入第二階段，也讓在野黨最近比較不會那麼囂張。

透過 Google News 追蹤中央社

王定宇說，傅崐萁、黃國昌聯手刪預算，破壞國家體制，作廢憲法法庭；台灣遇到困難，台南人要站出來一點一點將國家救回來。陳亭妃呼籲人民團結站出來，不能讓罷免行動最後被看笑話，35名立委一個都跑不掉。

林俊憲表示，傅崐萁、黃國昌在立法院亂搞，讓行政院動彈不得，也讓國家運轉發生重大危機，「有這種自己人，就不需要敵人」。郭國文說，大罷免是台灣民主及國家安全的總決戰，否則台灣將是最大受害者。（編輯：陳清芳）1140323

民進黨第4場「人民是頭家」政策宣講會23日下午在台南市登場，支持者高舉「國家要安全」標語，呼應全國大罷免行動。中央社記者張榮祥台南攝 114年3月23日