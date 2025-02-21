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文化部長李遠上任9個月 最大快樂來自部內團隊

2025/2/21 15:01
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）上任9個月，歷經中正紀念堂風波、預算大幅震盪，文化部長李遠心志堅定，他表示前進的腳步不變，「我很感動文化部的同仁大家是一個團隊，和大家一起努力是我最大的快樂。」

李遠接受中央社專訪時表示，他記得立院審查預算會議之前接到立委電話，立委劈頭就說，「你怎麼叫文化部來了一堆人圍我，我不會刪啦。」李遠說他聽了很感動，為了捍衛預算部內同事持續溝通不曾放棄，「這幾個月下來，我已經感受到文化部是一個很棒的團隊，跟這個團隊共事我感到快樂。」

關於預算後續，李遠表示，原本已找到財源期待增加1至2個「台灣品牌團隊」，壯大Taiwan Top團隊，補助結果往年都在農曆過年前宣布，遲至今天都不能公布，因為表演藝術預算也被刪減，具體預算仍在計算之中，李遠表示他會努力，盡可能尋求企業支持。

農曆過年前，李遠有機會跟百大基地計畫的同仁們一起吃便當，天南地北聊天；那天下午李遠與得到模範勞工嘉獎的員工一起下午茶，聽大家聊黃牛小組怎麼抓黃牛，大型旗艦歌仔戲「1624」如何辛苦，雖然半夜才回家但充滿成就感，「我有一種帶著團隊一起走的感覺，而且我收穫最大。」

上任到現在9個月，李遠把每一天都當成最後一天，他說他已經沒有得失心，「無論成功或失敗，我都當成最後一天。我如果沒有抱最後一天的心情，我會眷戀，會眷戀就會妥協，我不希望看到這樣的自己。」李遠的想像裡，文化部長是很困難的位置，還要遇到政治，「但我終於有機會可以看見文化的全貌，給我機會，我就跳下去做。」

認識李遠的好友都知道，上任文化部長其實就像是目送李遠去「做監」，「我這麼老了，要去忍耐一些人一直痛罵我，但我心裡知道，我是為何而戰。」

李遠是文化人出身，曾任職中影、台視及華視等單位，創作小說散文童書超過百餘本，行政與創作都擅長，「我很務實，我是那種會跳下去做的知識分子，不是關起房門拚命罵。」

好比面對中正紀念堂轉型問題，李遠以自己親身經歷表示，他4個舅舅有3個是白色恐怖受難者，「一個槍斃；一個終身監禁，一個被關30年，出來已經瘋掉。」李遠回憶，小時候母親拿著白布到監獄裡面，看著舅舅咬破手指寫血書，寫著他是冤枉的，「我母親拿著血書跟我說，她要去找蔣經國申冤。」

李遠說，這些苦痛他無法言喻，也無法一一對外解釋，「我不是活在幸福快樂中長大的人，我也經歷過各種苦難，但身為文化部長，我了解民主社會要學會不要一直說服對方，我得尋求各方最大共識往下走，用藝術跟文化讓社會和諧。」

李遠表示，轉型正義有兩大重點，一是去威權，二是去個人崇拜，「在這段過程中，會遇到很多立場不同的人，文化部透過辦很多威權跟獨裁的展覽並置，也是希望讓大家彼此尊重，有所思考。」李遠表示，中正紀念堂今年也將設置電影院，播放人權電影，呈現人權的各種面向。

李遠也表示，他上任最擔心的事情之一是世界潮流如網路、AI等，會改變消費習慣，包括對於文化的認識與接觸，「出版、電影、音樂等等，每個面向我都擔心，因為科技與串流改變世界，我們更要努力把台灣文化產業作起來。好比日韓漫畫攻台，台灣讀者看台漫的比例只有百分之3，我們總得想辦法。」

李遠生在二次戰後世代，「那個年代是台灣最艱難的時代，那時候我們很愛國，但也很自卑，但那時候的台灣總想要有志氣，贏人家。」李遠分享，當年誰會相信在黨國體制箝制之下，台灣電影界可以發展出新浪潮，拍出了這麼多批判性這麼強的電影，「但我們曾經做到過，所以我認為，永遠不要說不可能。」

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李遠也深刻感受，台劇水準正在明顯提升，產生質變，「很多電影人轉拍電視劇，因為影集更能精算投資多少，回收多少。」李遠不諱言他一直對韓劇不感興趣，「韓劇已經全然商業化，公式明顯；相較韓劇，台劇影集有更多的文化底蘊，非常獨特，我們更要繼續支持。」

李遠表示，他自己覺得最大的窒礙之一來自不同世代對事情的認知，「我說2年內台灣漫畫可以超越日韓，很多人都覺得我在說笑話；但我自己30多歲就已經看見台灣電影新浪潮，征戰國際各大影展，希望大家千萬不要自卑，要對我們自己有信心。」（編輯：龍柏安）1140221

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