國家語言生活節 李遠：前進的路不會被阻擋

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（中央社記者王寶兒台北15日電）響應2月21日世界母語日，文化部今天起推出國家語言生活節，以電影、書市等活動邀請民眾感受母語活力。文化部長李遠表示，不管預算如何被打壓，前進的路不會被阻擋。

文化部舉行「2025世界母語日－國家語言生活節」開幕式，李遠致詞表示，或許對小朋友來說不知何為「國家語言」。在日本殖民時期，台灣的國家語言是日語；國民政府來台時，國家語言是華語；現今則要恢復所有被打壓的語言，包含台語、客語、原住民族語、閩東語等。

李遠表示，這樣一件事情，就能看見台灣的進步。他上午參加「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」台語版首映會，看見「底下小朋友全部聽得懂」，而後到創新書市參觀時，也看見台灣已經有許多出版社出版各種不同語言的繪本及圖書，大家開始尊重彼此的母語，這都有賴於眾人努力。

開幕式上，包含民進黨立委張雅琳、教育部常務次長林騰蛟、原住民族委員會常務副主任委員鍾興華Calivat‧Gadu、客家委員會常務副主任委員范佐銘、連江縣副縣長陳冠人，分別以母語致詞，彰顯國家語言能見度。陳冠人並邀請民眾欣賞「相約十五暝」音樂劇，看見馬祖的有情有義。

馬祖語（閩東語）音樂劇「相約十五暝」以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作，為此次文化部特別邀請連江縣政府呈現演出，除此以外，紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團也將在今年國家語言生活節中帶來台語好戲，還有社團法人台灣手語翻譯協會所帶來的手語海洋秀等。

文化部統計，今年國家語言生活節集結不同語別的電影、戲劇、音樂、創新書市、沙龍講座、手作體驗與說故事等活動，共達62場次。

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此外，配合「培育台語家庭計畫」也推出「台語家庭集點套裝行程」，2天活動可一次集滿10點，歡迎民眾到場集點完成即可拿獎勵金，讓母語走入生活、一起開始說母語。

「2025世界母語日—國家語言生活節」即日起於台灣當代文化實驗場舉行至16日。（編輯：管中維）1140215

「2025世界母語日－國家語言生活節」15日在台灣當代文化實驗場熱鬧開幕，文化部長李遠（中）、次長李靜慧（右2）與教育部次長林騰蛟（左2）、原民會副主委鍾興華（右）、客委會副主委范佐銘（左）等人出席開幕活動。中央社記者張皓安攝 114年2月15日

「2025世界母語日－國家語言生活節」15日起連續2天在台灣當代文化實驗場舉行，許多民眾到場參與開幕，氣氛熱鬧。中央社記者張皓安攝 114年2月15日