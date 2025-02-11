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外交部文化部攜手推文化外交 拚大阪世博國際能見度

2025/2/11 13:15
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（中央社記者楊堯茹台北11日電）外交部長林佳龍與文化部長李遠今天首次進行雙部長層級會議，就日本大阪「2025世界博覽會」、推動「歐洲台灣文化年」等文化活動共同研商合作方向，林佳龍盼藉今年國際重要活動契機，攜手推廣台灣軟實力，擴大國際能見度。

同時，外交部規劃發起「尋找台灣」的全球網路社群活動，盼藉此擴大台灣參與世博的國際關注度。

外交部發布新聞稿指出，外交部長林佳龍今天邀請文化部長李遠舉行雙部長會議，討論加強合作推動文化外交事宜，這是兩部首次舉行雙部長層級會議，外交部政務次長吳志中及文化部政務次長王時思亦與會。

外交部表示，林佳龍及李遠針對多項合作計畫進行討論，包括運用4月至10月在日本大阪關西舉辦的「2025世界博覽會」，結合外交與文化資源擴大台灣國際能見度，以及藉由9月及11月故宮博物院文物赴捷克及法國展出等多項文化活動，推動2025年為「歐洲台灣文化年」。

林佳龍於會中表示，延續2024年外交部和文化部合作參與巴黎「文化奧運」的成功經驗，盼藉今年國際重要活動契機，攜手推廣台灣軟實力，進一步提升台灣國際形象。

林佳龍指出，外交部規劃於大阪世博期間與參展友邦共同舉辦友好活動，深化邦誼並落實「榮邦」精神。外交部也將與文化部合作安排藝文表演，展現台灣多元文化風貌，並將配合政府整體規畫，強化國際文宣策略。

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在推動「歐洲台灣文化年」方面，林佳龍表示，不僅將有百件故宮文物赴捷克及法國展出，外交部更將與文化部攜手，盤點並促成台灣本年於歐洲舉辦的藝文活動，協調配套文宣、合作產製推廣素材，並串連駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾透過一系列文化活動深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

林佳龍強調，「部部都是外交部」，唯有整合各部會資源，才能發揮台灣在國際上的最大效益，而文化外交正是其中關鍵一環。未來外交部將持續與文化部攜手，以文化為橋梁，連結世界、拓展台灣的國際影響力。（編輯：林淑媛）1140211

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