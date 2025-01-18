左萱摘日本國際漫畫賞銀獎 李遠：持續支持漫畫產業

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）有「漫畫界的諾貝爾獎」之稱的日本國際漫畫賞17日公布第18屆得獎名單，台灣漫畫家左萱以「芭蕉的芽」第2集摘下優秀賞（銀獎），這是她繼「神之鄉」上集摘下第10屆國際漫畫賞入賞獎（銅獎）後，再創個人佳績。

文化部駐日台灣文化中心（以下簡稱台灣文化中心）主任曾鈐龍得知左萱以「芭蕉的芽」第2集摘下銀獎後，特別代表文化部長李遠向左萱致意。

台灣文化中心新聞稿指出，李遠表示，他去年9月初訪日期間，對漫畫產業進行了重要交流與觀察，不僅首次與日本漫畫家議員赤松健進行交流，也參訪去年10月舉辦「－BLOSSOM－台漫滿開．百花繚亂」台灣漫畫展的角川武藏野博物館，展覽內容就包含曾榮獲日本國際漫畫賞的台灣漫畫家作品。

李遠進一步表示，2018至2027年作為「台漫新時代」的關鍵10年，將透過政策支持及資源投入，持續優化創作環境並健全產業生態。台灣漫畫家已連續多年在國際獎項中獲獎，證明台灣漫畫具有在國際市場上發光發熱的潛力。未來將持續以政府的力量支持漫畫家及漫畫產業，讓台灣漫畫在國際舞台大放異彩。

台灣文化中心近年在日本積極推廣台灣漫畫，除了連續5年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」、「漫畫有聲音展」、「漫畫之絆 台日漫畫家簽名板展」、「－BLOSSOM－台漫滿開．百花繚亂」等展覽外，每年邀請台灣漫畫家、插畫家繪製台灣文化中心年度計畫宣傳摺頁，首部摺頁作品即出自左萱之手。

台灣文化中心表示，未來也會持續在日本推廣台灣漫畫，希望能打通在地市場，為台灣漫畫推波助瀾。

「芭蕉的芽」以1930年代的台北高校（現台師大的前身）為背景，講述兩位性格迥異的學生葉星橋與南城雲太郎為了打破制式且死板的校刊內容，合作創辦新雜誌「鐘之音」的故事。透過左萱對於史料的爬梳及細緻獨特的畫筆，描繪出日治時期台北高校生的校園生活及青春風貌。

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本屆日本國際漫畫賞參賽的有95個國家 及地區共716件作品，件數歷年來最多。選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名，共15件作品，預定3月在東京舉行頒獎典禮。

日本國際漫畫獎是日本外務省（外交部）於2007年5月設立的獎項，目的在於獎勵日本國外的漫畫人才、推動日本的文化外交、促進日本與世界的漫畫文化交流。倡議設立者是時任日本外相的麻生太郎。（編輯：陳慧萍）1140118