極氪股份吉利全數收購 成關稅戰首家美股下市中企

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（中央社台北7日電）中國汽車大廠吉利今天宣布，將收購旗下電動車廠極氪的100%股份，使極氪成為吉利的全資附屬公司，並自紐約證券交易所下市。此舉將使極氪可能成為美中關稅戰爆發後，第一家主動從美股下市的中國企業。

儘管如此，吉利集團董事長李書福今天對此表示，吉利仍將保持「與美國和國際資本市場的密切溝通與合作」。吉利目前持有極氪65.7%的股份。

綜合新京報、界面新聞等媒體報導，吉利今天以「吉利汽車控股有限公司」名義發布公告指出，為「推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重覆投入，降低成本」，吉利計劃收購極氪已發行全部股份。

吉利表示，該公司目前持有極氪約65.7%股份。若交易完成，極氪將與吉利實現完全合併，極氪將成為吉利汽車的全資附屬公司，實現私有化，並於紐交所下市。

該公司指出，吉利集團將創建一個「統一的上市平台」，全面整合極氪的資產及資源，進而提升吉利集團乘用車業務的競爭力。這也將有助於吉利集團確定極氪未來的戰略方向，以應對全球市場及經濟挑戰。

吉利提到，由於極氪為針對「高端豪華市場」的「全球豪華電動汽車科技品牌」，對吉利集團而言，全資控股極氪「具有重大戰略意義」。

根據報導，李書福對此表示，面對激烈的市場競爭和「日益複雜的經濟環境」，吉利將審時度勢持續推動汽車業務整合，「回歸一個吉利」，整合技術優勢，提高創新能力、盈利能力，持續創造長期價值，打造「全球領先的智能電動汽車集團」。

但李書福強調，吉利仍將保持「與美國和國際資本市場的密切溝通與合作」。

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美中關稅戰爆發後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾公開指責中國對美實施報復性關稅是「失敗者」之舉，美國不排除把中國企業趕出美股的可能性。這一表態令外界關心，若美中貿易衝突無法緩解，在美股上市的中企恐將面臨大規模下市的窘狀。

此後，香港交易所等單位即表示，已在官方指示下與接觸部分中企，將為這些企業在香港上市提供「適當的指引與協助」。而中國證監會主席吳清今天更在國新辦記者會上表態，支持優質中概股回流中國和香港市場。（編輯：邱國強）1140507