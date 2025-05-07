已故韓女星金賽綸家屬 控告金秀賢違反兒福法

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國已故女星金賽綸的家屬今天透過律師召開記者會，表示已向首爾警察廳提告金秀賢違反兒童福祉法及誣告，並放出金賽綸生前與朋友的對話錄音，內容稱金賽綸從國中時就開始與金秀賢交往。對此金秀賢方主張錄音為造假。

金賽綸的家屬今天透過法律代理人BUYOU法律事務所召開記者會，表示上午已向首爾警察廳提出告訴，反告金秀賢違反兒童福祉法及誣告，指稱金秀賢從金賽綸中學2年級寒假開始對其教唆進行淫亂行為或性騷擾等犯行。

YouTube頻道「橫豎研究所」今年3月開始陸續爆料，稱金秀賢自2015年起與金賽綸交往6年，也就是從金賽綸還未成年時就開始交往。金秀賢4月初召開記者會承認曾與金賽綸交往，但聲稱兩人交往時對方已成年，因此控告金賽綸家屬及橫豎研究所誹謗。

家屬方在今天記者會上表示，原本在3月27日進行的記者會上公開兩人交往證據，是想為一切混亂畫下休止符，但不僅沒有得到金秀賢的道歉，反而還得到約120億韓元（約新台幣2.6億元）的損害賠償訴訟，以及否認在金賽綸未成年時與其交往的謊言。

家屬方也放出金賽綸今年1月與友人的部分對話錄音內容，內容包括金賽綸表示「從中學就開始（與金秀賢）交往，上大學之後分手」、「第一次發生關係是在中學2年級寒假」等。

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對此，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist發布聲明表示，今天記者會上公開的金賽綸生前錄音完全是造假產物，聲稱已經確認該音檔是利用AI技術製作出的假音檔。

聲明也提到，提供音檔者之前也曾與他們公司接觸，以錄音要求換取金錢，但公司判斷該音檔並非真實錄音，因此沒有接受對方的任何要求。（編輯：高照芬）1140507