故宮百年文創「肉」麻告白 展覽解密5元花紋由來

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（中央社記者王寶兒台北7日電）故宮迎接百年，文創搭配展覽盡顯創意，例如在澎湖生活博物館將展出人氣國寶「肉形石」等，故宮便結合雙心石滬主打「你是我的心頭肉」零食。故宮百年大展中也將以文物揭密新台幣5元硬幣周邊紋飾的由來。

國立故宮博物院攜手澎湖縣政府與合作「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，將在17日起展出，這是故宮「國寶出遊去」計畫首次跨海至澎湖，將由「肉形石」領銜，帶來「明成化鬥彩雞缸杯」、「清乾隆右旋白螺」等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料。

故宮副院長黃永泰今天於媒體茶敘表示，澎湖知名景點之一便是「雙心石滬」，結合此次故宮借展展品「肉形石」，推出百年同心米乖乖零食，包裝融合二者元素，設計呈現「你是我的心頭肉」標語，還可以讓人在包裝書寫姓名傳愛。

黃永泰也介紹故宮百年新推出文創商品，包括「故宮百年紀念描金佛卡系列全套56款」，設計源自故宮收藏的佛經「經變圖」，精選明宣德七年（1432）宮廷泥金繪「普門品」四十觀音救苦應化圖、元代法華經「護法七天尊」等佛畫及典故為主題。

還有「故宮貓四季系列明信片」則從故宮典藏以貓為主題的繪畫類作品中選件，重新繪製為可愛版的故宮貓，吸引年輕客群。另外今年也將陸續推出故宮X三麗鷗紙製系列紀念品，將故宮文物與三麗鷗家族人氣角色結合，打造系列具創意與收藏價值的跨界合作產品。

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10月為故宮院慶月，南北院區將同步推出「甲子萬年」特展。故宮副院長余佩瑾表示，希望透過故宮成長歷史以及文物如何被認識的歷程讓大眾更了解文物，例如現在新台幣5元硬幣的紋飾，就來自國寶展件「西周晚期頌壺」。

「甲子萬年」展中，北院將展出寄存於日本九州國立博物館的「北魏釋迦牟尼佛坐像」與「絹本著色觀音曼荼羅圖」；南院則將首度展出北宋范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」及李唐「萬壑松風圖」，此外顏真卿手書第一書蹟「祭姪文稿」也將展出。（編輯：陳清芳）1140507