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巴西總統訪俄羅斯和中國 拓展外交貿易

2025/5/8 07:47
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西總統魯拉8日至10日訪問莫斯科，參加二次世界大戰結束80週年紀念活動，並於12日至13日前往北京進行國是訪問，出席第四屆中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟論壇。

巴西外交部亞太司司長薩波亞（Eduardo Saboia）6日在記者會上表示，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）此行訪問俄羅斯和中國，標誌著巴西外交重視貿易平衡和捍衛多邊主義。

這是魯拉第4次訪問俄羅斯，薩波亞強調巴西是一個尋求和平的國家，與俄羅斯在雙邊及國際論壇上就共同關心的議題保持對話；2010年，兩國簽署「戰略夥伴關係行動計畫」，確定雙邊關係的目標、任務和指導方針。

根據巴西政府，2025年1月至3月，巴西與俄羅斯之間的貿易額達124億美元，巴西出口14.5億美元，進口109億美元，俄羅斯是巴西進口產品的第5大國家。

巴西出口俄羅斯的主要產品包括大豆、牛肉、未烘焙咖啡、禽肉及內臟、菸草。而巴西從俄羅斯進口的主要是石油或瀝青礦物製成的燃料油（原油除外）以及化肥。

巴西總統隨後將前往中國北京，對中國進行第4次正式國是訪問，預計將簽署涉及農業、商業、投資、基礎設施、工業、能源、採礦、金融、科技、通訊、永續發展、旅遊、體育、衛生、教育和文化等領域備忘錄。

薩波亞表示，巴西與中國的關係重要，從商業角度來看，巴西對中國的出口額超過對美國和歐盟的銷售額，巴西是中國第7大供應國，在美中貿易緊張升溫之際，現在正是探索新合作途徑的良機。

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根據巴西政府資料，自2009年以來，中國一直是巴西的主要貿易夥伴，出口和進口均居首位，中國也是巴西主要外資來源地之一。

2025年1月至3月，兩國貿易額約388億美元，巴西出口198億美元，進口190億美元。巴西出口中國的主要產品包括原油、大豆、鐵礦石及其精礦。而巴西從中國進口的主要產品是船舶、電訊設備、電子設備和機械。（編輯：陳承功）1140508

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