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總教練鼓勵沙子宸林維恩 不要忘了為何而來

2025/5/8 07:53
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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）台灣投手沙子宸、林維恩效力美國職棒1A隊伍，總教練高達來自委內瑞拉，最能體會旅外球員心情，談到適應美國文化，建議「不要忘了你是來打棒球的、來從事這項美好運動」。

高達（Javier Godard）年僅29歲，擔任運動家1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports）總教練進入第2年。接受中央社訪問時，他分享對沙子宸、林維恩2名台灣投手的觀察。

高達去年與沙子宸共事，見證沙子宸在休賽季期間的進步。高達說，去年沙子宸球速還沒提升上來，但已經能穩定攻擊好球帶，「休賽季我常與他聯絡，看得出來他非常努力」。

高達認為，沙子宸的進步在於球速變快、球威也更好，心態更加成熟，「他的狀況好到，隊上投手都會來向他請教問題。他是很棒的孩子，做事很認真」。

19歲的林維恩今年新入隊，高達看見他的左投加上球速快優勢，談到林維恩具備大聯盟投手的資質。

林維恩先前向中央社記者透露，生涯初登板3局投出7次三振那天，總教練叫他進辦公室，鼓勵他明年有機會上大聯盟。

林維恩認為總教練在開玩笑，但高達向中央社記者表示：「我講話都是很認真的。（上大聯盟）是我們在這裡打球的目標。他們在實現夢想的路途上，如果真的發生了，就是最棒的。」

高達表示：「沒有人知道未來會發生什麼事，如果林維恩把上大聯盟當成目標，就有可能成真。」

高達說：「林維恩確實具備大聯盟球員的條件。雖然（明年就上大聯盟）聽起來有點像開玩笑，但我是認真的，我希望全隊球員都能往上爬，最終到達大聯盟，那是我們在這裡打球的目的。」

高達來自委內瑞拉，最能體會沙子宸、林維恩的旅外心情。他分享自身經驗，他是2016年到美國之後，才開始學英文，「坦白說一開始適應困難，因為來到一個不同的國家，面對不同文化和語言」。

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高達認為，適應美國文化很重要，但不需要太著急，關鍵是「不要忘了你是為了什麼來到這裡，你是來打棒球、從事這項美好的運動。語言和文化會隨時間慢慢適應，但只要你持續打好棒球，其他一切自然而然會到位」。

高達觀察，沙子宸和林維恩非常願意溝通，不會因為英文不夠流利就害羞，他們經常發問，如果有困難就請翻譯協助，高達經常找2名台灣球員進辦公室，一起看大聯盟比賽的轉播，一起聊棒球。（編輯：張芷瑄）1140508

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