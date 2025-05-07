李國毅、邵雨薇新劇陷入3角戀 黑嘉嘉驚喜客串

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北7日電）演員李國毅、邵雨薇、施柏宇在新劇有複雜的三角關係，其中施柏宇蓄鬍又曬黑，新造型讓人認不出；除了主演，圍棋女神黑嘉嘉加入客串，透露和施柏宇有神祕關聯，是關鍵人物。

原創沉浸式劇場「微醺大飯店：1980s」今天宣布改編成影集，該劇日前在高雄麗尊酒店舉辦開鏡儀式，背景則設定為1980年代的港都，李國毅、邵雨薇、施柏宇將組成「飯店3劍客」聯手打造5星飯店，帶觀眾踏上懷舊又迷離的時光旅程。

開鏡當天飾演飯店總經理的李國毅西裝筆挺，邵雨薇、施柏宇則以飯店經理造型亮相。李國毅透過劇組表示：「高雄真的很熱，民眾也熱情，很喜歡在這邊拍戲放鬆的感覺！」邵雨薇笑說：「身為高雄人，很不習慣自己以復古打扮出現在高雄，蠻有趣的。」

施柏宇則特別蓄鬍和曬黑，新造型一度讓眾人認不出，他笑說：「我飾演的角色本來在跑船，後來才進到飯店工作，原本單獨拍都還好，和他們站一起才發現色差好明顯！」他透露前不久去搭高雄捷運竟被問路，儼然已融入當地生活。

透過 Google News 追蹤中央社

「圍棋女神」黑嘉嘉則驚喜加入演出陣容，劇中和施柏宇有神祕關聯，是串起事件的關鍵人物。她坦言起初壓力有點大，感謝導演給予很大空間，拍起來沒那麼緊張，也賣關子說：「我的造型會蠻突破的。」

香港女演員蔡思韵則飾演飯店開幕重金禮聘的當紅女歌手，周旋在3個男人之間，她形容角色是「敢愛敢恨的野玫瑰」，美豔性感但內心柔軟；難得在高雄長時間拍攝，她直呼：「真的很熱，美食也多。牛肉麵、蛋餅都好好吃，但都要自我提醒不能吃，因為這次很多貼身的衣服，只能淺嚐。」（編輯：陳政偉）1140507