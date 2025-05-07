成功路上是何模樣 柏霖苦練台語唱出追夢旅程

（中央社記者陳怡璇台北7日電）歌手柏霖為奇幻新喜劇「成功路上」創作同名主題曲，並獨家演唱台語版作為片頭曲；柏霖說自己台語「不輾轉」，錄音前不斷練習，讚台語版有種台灣獨特的力量，又十足親切。

柏霖PoLin正在籌備自己的全新個人創作專輯，而在發片前，為公視和華視的奇幻輕喜劇「成功路上」創作和演唱的同名片頭曲搶先上架。

唱片公司分享，柏霖除了推出正式中文版歌曲，更特別應劇組邀請，獨家演唱台語版本作為「成功路上」的專屬片頭，僅於戲劇中限定播出，數位平台未上架。

這是柏霖首度挑戰台語版本的演唱，他本身的台語不太「輾轉」（台語，說話流暢之意），為了唱好，他在錄音前不斷反覆練習，也唱給親友聽確認發音是否正確，在錄音時也透過製作人陳建騏的指導，一個字一個字的確認發音，下足苦工。

柏霖說，很開心能用台語演唱這首歌，直說：「台語版我真的很愛，有種台灣特有的力量又親切的感覺。用台語演唱這首歌，彷彿每一句都黏著泥巴、有土味！唱出我們明明想哭還會硬說沒事、明明心碎還要去上班的精神。」

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柏霖表示，「成功路上」是由他和創作人林墨曜、陳思翰共同譜寫，原本3人想寫出一首充滿正能量的讚歌，但在寫歌的過程中，不約而同體會到「其實沒有人真正知道『成功』的模樣」，於是這首歌不再是歌頌成功，而是一種對現實的真誠回應，以及對人生過程的深刻描寫。

由李程彬、王識賢、張詩盈、郭雪芙等主演的戲劇「成功路上」，探討不同世代對「成功」的理解與詮釋，以家庭情感為主，講述男孩轉變成男人的過程。柏霖為戲打造的片頭曲「成功路上」，表示不僅寫給在追夢路上努力不懈的大家，也寫給這段過程中曾感到迷茫、疲憊、無助卻依然堅持走下去的每一個人，希望這首歌曲能成為陪伴大家前行的力量，一起走過每一段不確定的旅程。（編輯：陳政偉）1140507