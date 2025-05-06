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高雄促產補助總額1億元 助企業淨零與數位轉型

2025/5/6 12:00（5/6 12:46 更新）
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為鼓勵企業投資升級，推動淨零與數位轉型，高雄市推動「促進產業發展投資補助」，114年門檻放寬為新增投資金額新台幣1000萬元以上或新增10名本國勞工以上即可申請。（高雄市經發局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月6日
為鼓勵企業投資升級，推動淨零與數位轉型，高雄市推動「促進產業發展投資補助」，114年門檻放寬為新增投資金額新台幣1000萬元以上或新增10名本國勞工以上即可申請。（高雄市經發局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄今年「促進產業發展投資補助」總額新台幣1億元，重點發展產業包含半導體等領域，鼓勵企業投資升級，推動淨零與數位轉型，申請期限至7月1日止。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，這次公告重點發展產業涵蓋半導體、電動車、智慧電子、生技醫藥、資通訊、綠色能源等領域，補助項目涵蓋生產設備升級、房地租金、房屋稅、新進用本國勞工薪資等，另外，企業因應節能減碳與數位升級所汰換的生產設備，也可申請融資利息補助，協助企業優化製程與技術。

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經發局指出，申請門檻為在高雄新增投資金額達3000萬元以上，或增加30名本國勞工就業人數以上，並符合高雄市促進產業發展自治條例所列策略性產業，即可申請補助，若屬公告重點發展產業，門檻放寬為新增投資金額1000萬元以上，或新增10名本國勞工就業人數以上即可申請，盼吸引更多企業進駐高雄並強化完整科技產業鏈，促進科技產業鏈聚落成型。

經發局表示，促產補助自民國102年實施以來，已經累計核准163案、促成967億元投資，創造超過2.4萬個就業機會。相關資訊可洽詢投資高雄事務所或經發局招商處，另外，經發局設立「投資高雄事務所」作為單一窗口，由專人提供企業諮詢及輔導，協助排除投資障礙，提供全方位投資服務。（編輯：李亨山）1140506

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