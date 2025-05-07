5/9無酒日 衛福部提醒「安全飲酒量」不存在

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（中央社記者曾以寧台北7日電）無酒日將至，衛福部今天指出，台灣民眾半數無法有效代謝酒精代謝產物「乙醛」，其已被世衛組織證實為1級致癌物；提醒安全飲酒量不存在，即使少量飲酒也會增罹癌風險。

每年5月9日為「台灣無酒日」，衛生福利部今天透過新聞稿提醒，「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險。

衛福部指出，世界衛生組織（WHO）已證實，酒精飲料代謝產物「乙醛」為1級致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌及乳癌等7種癌症有明確關聯。

衛福部說明，酒精飲料進入人體後，會經由乙醇去氫酶（ADH）代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝為乙酸，最後變成二氧化碳和水排出人體。然而，過去研究指出，台灣民眾因基因特性，近50%的人缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），導致無法有效代謝乙醛。

當乙醛停留在體內時間越長，越容易累積，增加致癌風險。衛福部表示，若發現喝酒後，很容易出現臉紅、心悸，代表體內乙醛去氫酶（ALDH2）基因產生變異或缺損，應及時停止飲酒。

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為響應台灣無酒日，衛福部設立的台灣戒酒暨酒癮防治中心，與馬偕紀念醫院、馬偕醫學院及台灣酒精不耐症衛教協會，已共同辦理「台灣無酒週啟動記者會」，並在今天及5月9日在馬偕紀念醫院辦理系列衛教宣導與專題講座，盼提升公眾意識，擴大推動健康不飲酒文化。

衛福部呼籲，飲酒危害身心健康，民眾應勇敢面對問題性飲酒，及早接受治療；對於自願接受治療者，衛福部補助每人每年新台幣4萬元酒癮治療費用，有飲酒困擾或疑似酒精成癮的民眾，可透過免付費戒酒專線 0800-255959（愛我無酒無酒）或至全台136家指定酒癮治療機構，尋求專業醫療協助。（編輯：吳素柔）1140507