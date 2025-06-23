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個人投資儲蓄帳戶機制調查 逾半民眾有意願參與

2025/6/23 20:00（6/23 20:25 更新）
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政府推動台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），2025台灣高齡社會退休生態觀察指標調查顯示，過半（52.3%）民眾願意參與。（中央社檔案照片）
政府推動台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），2025台灣高齡社會退休生態觀察指標調查顯示，過半（52.3%）民眾願意參與。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）政府推動台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）7月上路，2025台灣高齡社會退休生態觀察指標調查顯示，過半（52.3%）民眾願意參與，若可提供免稅獎勵、投資優惠等誘因，更有高達7成民眾有意願。

中信金子公司台灣人壽攜手政治大學商學院今天舉行2025贏領金融論壇，並發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果。

執行調查的政大商學院金融學系教授楊曉文指出，調查發現，民眾「退休信心」與「退休充裕」指數都不及格，分別為55分跟59分；啟動退休準備平均年齡延至39.63歲，較前一年延後1.6歲，也是6年來最晚，但實際上發現，民眾真正行動的平均年齡為45.15歲。

至於要存退休金，調查顯示，多數民眾已有「自備款」意識，62.4%已自行存退休金，和仰賴第一層社會保險比例（64.1%）不相上下。主要退休理財工具前3名是新台幣存款（59.4%）、股票（43%）和保險（28.9%）；交叉分析發現，25歲到39歲青世代理財相對積極，主要選擇股票、ETF投資；55歲以上長輩則偏好穩健布局，股票、保險投資並重。

為號召全民存退休金，政府推動TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶機制）7月上路，楊曉文指出，調查發現，過半（52.3%）民眾願意參與，如果可以提供免稅獎勵、投資優惠等誘因，更有高達7成民眾有意願，交叉分析也發現，青世代對TISA表達高度興趣。

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詢問民眾退休後最擔心的問題，主要2大風險為健康不好與通貨膨脹，調查顯示，半數（50.7%）民眾自認醫療準備不足以支應老後重病就醫，但近5成（48.5%）的未退族每年支出醫療保險費不到新台幣1萬5000元，保障明顯不足；有53.5%未退族甚至認為退休後每年醫療支出5萬元以下就夠，低估老後健康風險。

台灣人壽2020年起跟政大商學院建置全台首個台灣高齡社會退休生態指標，以25歲以上民眾為樣本，在今年2月14日至4月1日進行電話與網路問卷調查，有效問卷1236份。（編輯：林家嫻）1140623

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