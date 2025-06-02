調查：民眾啟動退休準備平均年齡延至39.63歲

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（中央社記者羅元駿台北2日電）台灣人壽今天發布退休生態觀察調查顯示，台灣民眾的退休信心指數和退休充裕指數雙雙下滑，其中退休準備更是延後至39.63歲才開始、創6年最晚紀錄。調查也發現，有27.2%民眾願意延後至68歲以上才退休。

台灣人壽今天發布新聞稿表示，攜手國立政治大學商學院發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，調查發現民眾啟動退休準備平均年齡延至39.63歲、為6年來最晚，更逾7成民眾退休金每月存不到新台幣1萬元。

調查指出，連續追蹤6年的「退休生態觀察指標」，今年3大指數僅「退休生活滿意指數」微升至65分，「退休信心指數」55分是連2年下跌，6年來4度不及格，「退休充裕指數」59分則是創歷年新低。

調查也指出，有35.3%民眾認為65歲屆退還得持續工作，而今年調查顯示民眾開始退休準備平均年齡延至39.63歲，創6年來最晚。

調查指出，民眾在退休準備理想和現實的差距，其中，尚未退休族認為39歲應該開始存退休金，但在通膨及實際經濟狀況下，真正開始行動的平均年齡達45.15歲，兩者落差超過6歲。

調查更指出，最「薪」酸的為青世代以及40歲至54歲的三明治未退族，每月能存的退休金是各族群中最少，更有70.4%的未退族每月退休金存不到1萬元。

調查也顯示，在勞保年金改革議題面向，民眾最反對以「降低給付」解決破產問題，有48.1%的民眾無法接受；不過相對可接受是延後退休、約有46.7%，較去年增近1成，更有27.2%民眾願延至68歲以上再退休。

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計畫主持人政大商學院金融學系教授楊曉文表示，調查結果顯示民眾對於勞保、健保和長照的財源永續缺乏信心。

台壽2020年起與政治大學商學院建置全台第1個「台灣高齡社會退休生態指標」，以25歲以上民眾為樣本，今年有效問卷為1236份。（編輯：潘羿菁）1140602