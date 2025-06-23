雲林私立國中霸凌者銷過領校長獎 受害學生家長怒批二度傷害

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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）雲林某私立國中日前舉辦畢業典禮，霸凌同學的數名學生畢業前銷除被記的小過，還擔任班級畢業生代表或是領到校長獎，讓受害學生家長氣炸，指校方做法不當，對他孩子造成二度傷害。

被霸凌學生家長告訴中央社記者，他孩子被6名同班同學言語及網路霸凌案，為此轉學，至今還在接受心理輔導，日前卻從其他同學口中得知，曾經霸凌他的學生，雖被學校記過，但都已銷過，其中一人還擔任班級畢業生代表，另一人則領了校長獎。

他說，這讓人憤憤不平，學校如此處置霸凌事件，無疑造成他孩子二度傷害。

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雲林縣教育處表示，此起霸凌事件，該校去年12月27日進行校安通報並成立調查，6名加害學生坦承有言語、網路霸凌行為，今年4月各被學校記一支小過，全案於5月結案。

校方則聲明，事發後採取調查與教育輔導等措施，涉案學生之後在校內外有良好表現，也展現了悔過與改進決心，都已經完成銷過畢業，此起事件依法處理完畢，謝謝各界關心。（編輯：陳仁華）1140623