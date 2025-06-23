軍事堡壘變身文化場域 基隆旭丘指揮所展覽開幕

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）曾肩負軍事防禦任務的基隆市歷史建築「旭丘指揮所」變身為文化場域，今天由市長謝國樑點亮「旭光之心」燈光裝置，宣告旭丘指揮所開放迎賓，並推出「童趣無限」與「藝職共鳴」兩大展覽。

活動由仙洞國小太鼓隊以磅礡節奏揭開序幕，並啟用燈光裝置藝術「旭光之心．四時光」，以光影變化演繹旭丘晴嵐、旭崗日出等意象，4道不同光暈象徵旅人駐足留下的故事與記憶。

謝國樑表示，延續「開吧旭丘」策展精神，今年進一步推出「童趣無限」與「藝職共鳴」兩大展覽，匯聚學童創作與在地職人藝術，展現基隆在地文化的多元能量。

謝國樑說，旭丘指揮所將持續推出主題展覽、導覽活動、市集與體驗課程，打造一處融合歷史記憶與當代文化的藝文生活基地，這不僅是文化場域的再生，更是基隆以人文作為城市軸線，推動轉型升級的實踐成果。

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根據國家文化資產網資料，旭丘指揮所原是日治時期基隆市役所為紀念基隆築港功勞者松本虎太，經由募款籌資興建的「松本紀念館」，於昭和10年（1935年）開工，並於昭和12年（1937年）完工。

旭丘指揮所在二戰時由軍方徵用，為高砲陣地，二戰後長期為軍方管制區，民國89年（2000年）後，由剛成立的海巡署接管使用，民國104年（2015年）10月27日登錄為基隆市歷史建築。（編輯：蕭博文）1140623