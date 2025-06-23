台灣好行北投－竹子湖線套票 24日開賣200元起

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）北市觀傳局今天宣布「台灣好行．北投－竹子湖線」優惠套票24日開賣，1、2日遊各3款最低新台幣200元，乘此線小9公車搭配「新北投溫泉文化公車」小39，賞陽明山泡北投溫泉。

睽違10年，台北市政府觀光傳播局今年推出「台灣好行3.0」主視覺，以溫暖亮眼的橘色展現活力，今天重新亮相的「台灣好行．北投－竹子湖線」小9公車充分體驗橘意象，並宣布優惠套票明天開賣。

售票處包含易遊網、可樂旅遊、KKDAY、太陽網及Ibon等通路，觀傳局提醒民眾數量有限、要搶要快。詳情可見台灣好行官網，套票服務可電（02）2521-1515轉519，洽詢甯先生。

觀傳局說，以此套票搭乘小9公車及「新北投溫泉文化公車（小39）」雙車路線，可串連士林北投著名景點，今夏可輕鬆打包陽明山美景、北投溫泉風情，且新北投旅遊服務中心，除提供旅遊資訊，也推出行銷活動，還有無障礙計程車預約諮詢服務，行動不便者也能暢遊北投。

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觀傳局說，每款套票都含北北基好玩卡，不僅可搭乘「台灣好行．北投－竹子湖線」，開卡當天或2天內，還能無限次搭乘台北捷運及編碼4碼公路客運之外的北北基公車；以及整合多項優惠，例如與在地店家及景點推出商品或門票兌換券，像是北投普羅旺斯Bakery、曹家花田香、北投文物館、新北投車站及向陽心苑等，也有跟水美溫泉會館、北投晶泉丰旅、春天酒店及泉都溫泉會館等旅宿業者合作推優惠。

此外，觀傳局說，後續也將針對小9及小39路線推出各式行銷活動，結合陽明山花季、竹子湖繡球花季及台北溫泉季等豐富在地遊程。（編輯：方沛清）1140623